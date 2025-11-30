(VIDEO) LSDM: Nëntë milionë euro tender për një kompani me dy të punësuar
Partia opozitare maqedonase, LSDM, nga sot ka filluar t’i shplasosë, siç thonë, “skandalet për krimin e qeverisë së Mickoskit”.
Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie , Aleksandar Sasha Dimitrijeviq, deklaroi se bëhet fjalë për skandalin e parë nga një seri skandalesh të Qeverisë. Ai theksoi se kompania “Digital One”, e formuar në fund të gushtit të vitit të kaluar, me vetëm dy të punsuar, brenda një viti ka marrë tenderë me vlerë gati nëntë milionë euro, siç tha, para të qytetarëve, duke shtuar se të gjithë këta tenderë kanë qenë nga institucione qeveritare dhe shtetërore në periudhën nga maji 2025 deri sot.
ALEKSANDAR SASHA DIMITRIJEVIQ
“Një kompani pa histori, pa përvojë, pa portofol – e regjistruar për tregti me pajisje informatike dhe komunikimi, merr gati 9 milionë euro vetëm për 6 muaj. Ose nga 1,5 milionë euro në muaj”.
Ai theksoi se kompania është themeluar nga Kristijan Arsovski, ndërsa nga gjashtë tenderë shtetërorë, sipas tij, katër kanë qenë me Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë. Marrëveshja e fundit, ai tha se është një marrëveshje kuadër për licenca softëare për një platformë virtuale në vlerë prej 8 milionë eurosh.
“Si është e mundur që për një kohë kaq të shkurtër një kompani me dy të punësuar të marrë gati 9 milionë euro?”, pyeti publikisht Dimitrijevikj, duke shtuar pyetjen se “a është Mickoski në lidhje familjare me ish-zëdhënësin e VMRO-DPMNE-së, Dimçe Arsovski?”
ALEKSANDAR SASHA DIMITRIJEVIQ
“Kjo është e njëjta skemë kriminale, i njëjti sistem kriminal i Nikolla Gruevskit, i cili për 11 vjet e grabiti Maqedoninë dhe 2 miliardë euro u pompua nga qytetarët, për të cilat i gjithë opinioni dëgjoi në ‘bombat’. Mickoski është vetëm nxënësi dhe i ndëgjueshmi i i tij”.
Sekretari i LSDM-së, i bëri thirrje Prokurorisë Publike, Policisë Financiare dhe Komisionit për Antikorrupsion që të reagojnë mënjeher dhe të hapin hetim.
Samir Mustafa /SHENJA/