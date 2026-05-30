(VIDEO) LSDM: Mickoski e dinte për shtetësinë e Gruevskit

(VIDEO) LSDM: Mickoski e dinte për shtetësinë e Gruevskit

LSDM-ja opozitare akuzon kryeministrin Hristijan Mickoskin se gënjen kur thotë se nuk ka dijeni për shtetësinë e paraardhësit të tij Nikolla Gruevskit. Bogdanka Kuzeska thotë se kjo është vetëm edhe një gënjeshtër nga ana e Mickoskit, ashtu siç shprehet ajo, gënjeu për kthimin e emrit, për anulimin e Marrëveshjes së Prespës, ashtu siç gënjeu se identiteti maqedonas ishte i kërcënuar.

Kur'ban Bajram banner

Bogdanka Kuzeska, zëdhënëse e LSDM-së

Ka kaluar më shumë se një muaj që kur u njoftua se Ministria e Drejtësisë po përgatiste dokumentet e ekstradimit. Qytetarët dëgjuan njoftime se dokumentet po përgatiteshin, se po udhëtonin, se procedura për një kërkesë të re ishte duke u zhvilluar. Dhe çfarë ndodhi – dokumentet nuk u dërguan kurrë”.

Ajo deklaron se për muaj të tërë, LSDM ka paralajmëruar se Nikolla Gruevski mban shtetësi dhe pasaporta nga vende të tjera, përfshirë Hungarinë.

Një ditë më parë, Ministria e Drejtësisë përmes një reagimi tha pavarësisht të gjitha spekulimeve dhe informacioneve jozyrtare në lidhje me statusin e tij të mundshëm në Hungari, Nikolla Gruevski mbetet shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është një person që i nënshtrohet vendimeve të plotfuqishme gjyqësore dhe procedurave aktive. Procedura për ekstradimin e tij shtuan më tej, vazhdon në përputhje me legjislacionin vendas, marrëveshjet dypalëshe dhe konventat ndërkombëtare.

Të premten, kur u pyet kryeministri nëse ka dijeni se Nikolla Gruevski ka shtetësi hungareze, ai u përgjigj shumë shkurtimisht, duke thënë se jo nuk ka informacion.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Pentagoni: SHBA-të nuk do të financojnë më anëtarët e pasur të NATO-s

Pentagoni: SHBA-të nuk do të financojnë më anëtarët e pasur të NATO-s

Evropa përfshihet nga vala ekstreme e të nxehtit, temperaturat thyejnë rekorde, në alarm disa shtete

Evropa përfshihet nga vala ekstreme e të nxehtit, temperaturat thyejnë rekorde, në alarm disa shtete

Kamioni që transportonte afganë të kthyer përmbyset, 18 të vdekur në lindje të Afganistanit

Kamioni që transportonte afganë të kthyer përmbyset, 18 të vdekur në lindje të Afganistanit

Arrestime të shumta pasi policia ndërhyn ndaj protestuesve kundër agjencisë ICE në New Jersey

Arrestime të shumta pasi policia ndërhyn ndaj protestuesve kundër agjencisë ICE në New Jersey

Bllokada amerikane ndaj porteve iraniane vazhdon pavarësisht njoftimit të Trumpit

Bllokada amerikane ndaj porteve iraniane vazhdon pavarësisht njoftimit të Trumpit

Pesë të arrestuar për dhunë në familje brenda 24 orëve, mes viktimave edhe dy të mitur

Pesë të arrestuar për dhunë në familje brenda 24 orëve, mes viktimave edhe dy të mitur