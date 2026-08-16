(VIDEO) LSDM: MASH po keqpërdor inspektimet për t’i shantazhuar drejtorët e shkollave, reagon ministria
Ndërsa Mickoski ishte në një “ekskursion shkencor dhe arsimor” në Belgjikë, Janevska po zbaton “programin e saj arsimor” në shtëpi – duke abuzuar me institucionet arsimore për llogaritje politike të llojit më të ulët”. Kështu ka deklaruar Jovançe Manaskov nga LSDM, I cili theksoi se sipas informacioneve që iu kanë mbërritur, dy inspektorë nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit aktualisht po kryejnë një gjueti për drejtorë që nuk janë ndjekës të partisë.
Manaskov pyet nëse të njëjtët dy inspektorë, Mirjana Naskovska dhe Toni Iliev, po kryejnë inspektime të jashtëzakonshme në shkolla të shumta pas ankesave me përmbajtje të ngjashme ose identike. Nga LSDM theksojnë se disa nga procedurat janë para organeve të shkallës së dytë, dhe ka edhe raste në të cilat Gjykata Administrative ka ndërhyrë dhe e ka ktheer procedurën për rivendosje, si dhe raste me vendime meritore në favor të drejtorëve të shkarkuar.
Jovançe Manaskov, LSDM
“A po ushtrohet presion ndaj drejtorëve të shkollave të mesme për të dhënë dorëheqjen ose për të dhënë dorëheqjen nga pozicionet e tyre para përfundimit të mandatit të tyre? A po kryen qeveria e Mickoskit një operacion politik për të spastruar stafin, drejtorët e papërshtatshëm dhe për të emëruar xhelatët e partisë? A është kjo arsyeja pse këta dy inspektorë shfaqen në pothuajse të gjitha mbikëqyrjet inspektuese, dhe në të njëjtën kohë ngrihen në detyrë dhe shpërblehen?”
Për këtë ka reaguar Ministria e Arsimit dhe Shkencës duke thënë se si në pushtet ashtu edhe në opozitë – LSDM mbështet dhe përhap operacione të paligjshme. Nga Ministria thonë se pretendimi i LSDM-së se inspektimet përdoren për llogaritje politike dhe shkarkim të drejtorëve të papërshtatshëm të shkollave është një përpjekje për të manipuluar publikun.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
“Struktura e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit është identike me kohën kur ata e drejtonin institucionin, por atëherë nuk përmendën emrat e të njëjtëve inspektorë që po përpiqen t’i denigrojnë sot. Sigurisht, kudo që gjenden parregullsi, merren masa të përshtatshme, dhe është e pabesueshme se si kjo parti politike gjithmonë qëndron në mbrojtje të operacioneve të paligjshme dhe mbështet mungesën e respektit për sistemin ligjor”.
Ministria e Arsimit thekson se parregullsitë e konstatuara në shkollën e mesme “Pance Arsovski” po trajtohen në përputhje me ligjin, ndërsa akuzat e LSDM-së i konsideron si përllogaritje politike. Ministria thekson se mbyllja e përkohshme e disa shkollave rurale i atribuohet rënies së numrit të nxënësve, të cilën Ministria e lidh me politikat e mëparshme të LSDM-së.
Anida Murati /SHENJA/