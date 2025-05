(VIDEO) LSDM: Kushëriri dhe babai i Dimitrievskit i shitën tokë “LIDL” për 250,000 euro

Partia opozitare LSDM pretendon për një skandal ku janë përfshirë të afërm të kryetarit të Komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski. Sipas partisë opozitare, babai dhe kushëriri i Dimitrievskit që ishin pronarë të tokës, të cilët, siç thonë ata, ia shitën atë për 250,000 euro kumbarit të liderit të ZNAM-it, dhe pastaj vetëm pak ditë më vonë ai ia shiti atë rrjetit të supermarketeve për 600,000 euro. Ata shtuan se vetëm brenda pak ditësh, kumbari i Dimitrievskit, i cili bleu tokën nga familja e Dimitrievskit, fitoi 350,000 euro, pa asnjë rrezik, biznes, apo investim, nga ku këtë gjest e quajnë korrupsion të pastër si loti.

ATINA MURGASHANSKA, LSDM

“Ky është korrupsion i pastër si një lot! Ky është një model klasik i tregtimit të ndikimit, është abuzim me detyrën zyrtare. Ky është korrupsion në veprim. Kryetari i Komunës ende përpiqet të fshihet pas ligjeve dhe procedurave, ndërsa të afërmit e tij të ngushtë, kumbarët dhe bashkëpunëtorët politikë bëjnë biznes në kurriz të shtetit dhe qytetarëve”.

Ndërkaq, ata kanë kuriozitet se si nga të gjitha parcelat në Kumanovë, prona e familjes Dimitrievski përfundoi tek rrjeti i supermarketeve? Si u dyfishua çmimi i tokës brenda pak ditësh? Dhe se a u mashtrua qëllimisht një kompani me reputacion të mirë që të paguante më shumë?

ATINA MURGASHANSKA, LSDM

“Ia kujtojnë publikut që përpjekja e parë për të miratuar Planin Detal Urbanistik dështoi për shkak të një konflikti interesi të këshilltarit të ZNAM-it. Pasi kjo dështoi, Maksim Dimitrievski dhe kumbari i tij vendosin ta sjellin këtë Plan me çdo kusht dhe të gjejnë një mënyrë të re. Këtu, ata përballen me opozitën gjoja të zemëruar kundër së cilës po lufton Maksimi, nga ku me ndihmën e votave të BDI-së, komuna miratoi Planin dje”

Madje në këtë pikë, ata shtuan duke pyetur se si ka mundësi që BDI, e cila në letër është opozitë, voton për propozimin e një kryetari bashkie që nuk ka shumicën? “A nuk ishin BDI ata kundër të cilëve luftoi ZNAM-i i Maksim Dimitrievskit? Apo kur bëhet fjalë për biznesin, a janë të gjithë të mirë? “A është e vërtetë që individëve u premtohej një favor për të votuar?” pyet LSDM-ja. Nga atje, ata i bënë thirrje Prokurorisë të ngrejë kallëzime penale për shpërdorim detyre, tregtim të ndikimit dhe korrupsion të mundshëm.

Anida Murati /SHENJA/

