(VIDEO) LSDM kërkon tërheqjen e konceptit të ri për arsim të mesëm

Partia opozitare LSDM kritikon konceptin e ri për arsim të mesëm të ministres Vesna Janevska duke thënë se ky koncept është refuzuar nga të gjitha institucionet relevante dhe ekspertët, dhe se vetëm ministrja e mbron. Sipas LSDM-së, ky koncept po shkakton reagime serioze te komuniteti profesional, stafi mësimdhënës dhe opinioni i gjerë.

Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë

“Kjo edhe një herë tregoi paaftësinë e plotë të ministres Janeva, e cila tha se fëmijët mund të mësojnë anglisht nga serialet televizive dhe se nuk kanë nevojë për tekste shkollore. Janeva padyshim që nuk ka kapacitet për të udhëhequr këtë departament të rëndësishëm. Ky konceptim, i shtyrë pa konsultime dhe pa analiza të mjaftueshme, mund të çojë në shkatërrimin e mendimit kritik dhe në uljen e cilësisë së arsimit”.

Sipas LSDM-së është e nevojshme që ministrja Janevska të marrë përgjegjësi dhe të tërheqë reformën e propozuar, me të cilën ndër të tjera shfuqizohen lëndët që janë themeli i arsimit të mesëm. Tutje, LSDM bën thirrje për organizimin e menjëhershëm të debatit publik me të gjitha palët e interesuara për të siguruar një sistem arsimor cilësor dhe modern që do t’i plotësojë nevojat e nxënësve dhe mësimdhënësve.

Anida Murati /SHENJA/

