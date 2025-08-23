(VIDEO) LSDM: Katër vjet keqqeverisje të VMRO-së
Në po të njëjtën ditë kur VMRO-DPMNE organizoi një panair politik për punën e kryetarëve të komunave nga radhët e tyre, LSDM opozitare mbajti një seri prej 8 pres konferencash të titulluar “4 vjet zhgënjime – 4 vjet qeverisje lokale e VMRO-DPMNE-së”. Zëdhënësja e LSDM-së, Bogdanka Kuzeska u shpreh se VMRO-DPMNE për 4 vjet, në vend të zhvillimit dhe projekteve për qytetarët, solli vetëm zhgënjime, komuna të pa pastra, kaos urbanistik, fatura më të larta për qytetarët dhe shumë skandale me tenderë.
Bogdanka Kuzeska, zëdhënëse e LSDM-së
“Përmes kompanive të afrëta me pushtetin, nxirreshin para sistematikisht nga qytetarët. Prova më e qartë e kësaj, është fakti se të njëjtat kompani, si në komunë ashtu edhe në institucione shtetërore, fitojnë tendera me vlerë miliona dhe pothuajse gjithmonë shfaqen si ofertuesit e vetëm. Kjo nuk është konkurrencë, ky është korrupsion në formën e tij më të pastër”.
Shembulli më i mirë për katastrofën e qeverisjes lokale të VMRO-DPMNE-së thotë Kuzeska, është pikësisht Qyteti i Shkupit.
Bogdanka Kuzeska, zëdhënëse e LSDM-së
“Edhe në Shkup 4 vjet ka qeverisur VMRO-DPMNE: personat e tyre partiak si Perinski, Hristovski, Vellkovski, Sllavevski, kanë udhëhequr me ndërmarrjet publike në Shkup, me Këshillin e Qytetit të Shkupit, me të gjitha shërbimet e pushtetit lokal”.
Zgjedhjet lokale shtoi ajo, janë kyçe për ndryshime në nivelin lokal dhe janë shansë për siç theksoi ajo, të ju vënë fund zhgënjimeve 4-vjeçare të VMRO-DPMNE-së, të kaosit, premtimeve të parealizuara, mafias urbane dhe krimit.
Emine Ismaili /SHENJA/