(VIDEO) LSDM dhe VMRO sërish përplasen për Goce Dellçevin

VMRO DPMNE dhe LSDM janë përplasur sot lidhur me Deklaratën e propozuar nga opozita në Kuvend për rolin dhe veprën e Goce Dellçevit në historinë dhe identitetin e popullit maqedonas. VMRO DPMNE i bëri thirrje LSDM-së por edhe partive tjera në Kuvend që të mbështesin Deklaratën me qëllim që t’i jepet vendi i merituar figures së Goce Dellçevit, sidomos në kohën kur fqinji lindor Bullgaria konteston një pjesë të historisë të maqedonasve, përfshi edhe figurat historike.

IVANKA VASILEVSKA, DEPUTETE E VMRO DPMNE-SË

“I bëj thirrje LSDM-së dhe partive të tjera politike në Kuvend që të deklarohen me qëndrim zyrtar për këtë Deklaratë të rëndësishme dhe të dëshmojnë se figura dhe vepra e Goce Dellçevit si mësues, veprimtar kombëtar dhe revolucioner, dhe e meriton një Deklaratë të tillë pikërisht në shtëpinë ligjvënëse me çka të gjithë do të tregojmë respektin tonë të përbashkët ndaj kësaj figure qendrore të historisë maqedonase”.

Por LSDM nga ana tjetër e cilëson si të panevojshme një deklaratë të tillë dhe keqpërdorim për poena politik. Sipas koordinatorit të grupit parlamentar të LSDM-së, VMRO DPMNE-ja me këtë propozim deklaratë po mbron diçka që nuk rrezikohet dhe me këtë po ndihmon fuqitë që nuk e duan integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

JOVAN MITREVSKI, DEPUTET I LSDM-SË

“Ata po mbrojnë diçka që nuk është sulmuar dhe me këtë e tregojnë pasigurinë dhe amaterizmin. Këtë pasiguri, amaterizëm dhe dilentatizëm nuk do të lejojmë që tua përcjellin edhe qytetarëve. U bëjmë thirrje që nëse vërtetë duan ta shohin Maqedoninë e Veriut në BE, të përfshihen në proceset me interes kombëtar në mënyrë konstruktive. LSDM dhe koalicioni nuk do të marrin pjesë në këtë teatër për politikë ditore që ka për qëllim tu ndihmojë qendrave që nuk duan ta shohin Maqedoninë e Veriut duke hapur bisedimet me BE-në”.

Propozim deklarata e VMRO DPMNE-së u paralajmërua gjatë shënimit të 150 vjetorit të lindjes së Goce Dellçevit. Me këtë deklaratë, siç deklaroi Hristijan Mickoski, synohet të betonohet figura e Goce Dellçevit në identitetin e maqedonasve. Goce Dellçevi përjetohet si hero kombëtar edhe nga bullgarët, të cilët gjithashtu nderojnë figurën e tij si figure kombëtare.