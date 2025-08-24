(VIDEO) LSDM dhe VMRO përplasen verbalisht për qytetin e Shkupit
Në katër vitet e fundit me VMRO-DPMNE në pushtet në Shkup, ka pasur kaos, papërgjegjësi dhe shpërfillje të plotë të interesave të qytetarëve. Ky është qëndrimi i kandidates për kryetar të Qytetit të Shkupit, Kaja Shukova, e cila ka thënë se të gjithë po e shohin se si pengohet zhvillimi i qytetit për shkak të marrëveshjeve të biznesit dhe si shkatërrohet Shkupi për përfitime partiake.
KAJA SHUKOVA, LSDM
“Qyteti ynë nuk ka qenë kurrë kaq larg qytetarëve të tij. Kjo ndodh sa herë që VMRO-DPMNE sundon qytetin. Ata e shndërrojnë qytetin në vilajetin e tyre partiak për të zbatuar agjendat e tyre partiake. Ata e kanë shndërruar Shkupin në peng të mosmarrëveshjeve dhe interesave të tyre tani, dhe në katër vitet e ardhshme do ta shndërrojnë atë në një fushë për përfitime personale dhe partiake”
Shukova deklaroi se ndërsa Shkupi po mbytet në kaos urban, kandidati i VMRO-DPMNE-së Orce Gjorgjievski mbron hapur ndërtimin kriminal të paligjshëm në Çair. Sipas nënkryetares së LSDM-së, e njëjta pamje është edhe në Kisella Vodë nën udhëheqjen e Gjorgjievskit me tendera të dyshimtë, gjelbërim të munguar, plane të krijuara për elitat e biznesit, jo për qytetarët.
Ndërkohë, kandidati i VMRO-së për Qytetin e Shkupit, Orce Gjorgievski ka deklaruar se për herë të parë në historinë e vendit, po ndërtohen shumë shkolla, kopshte, objekte sportive dhe infrastrukturë rrugore.
ORCE GJORGIEVSKI, VMRO
“Ekziston një ndryshim i madh midis të kaluarës dhe të tashmes, ku komunat nuk merrnin mbështetje nga qeveria qendrore për projekte kapitale, dhe tani, me ndryshimin e qeverisë, investimet po bëhen në mënyrë të barabartë në të gjitha komunat, pa diskriminim”
Gjorgjievski thotë se është domethënëse që investimet po bëhen në të gjitha komunat. Sipas tij, po ndodh për herë të parë në historinë e vendit, kur secili kryetar bashkie i drejton fondet në komunën e tij sipas nevojave të qytetarëve. /SHENJA/