(VIDEO) LSDM dhe VMRO përplasen për dyshtetësinë e funksionarëve
Nuk mund që ministrat në Qeveri të kenë atdhe rezervë. Kështu u shpreh kryetari i LSDM-së Venko Filipçe, duke shtuar se ndryshimet ligjore të propozuara nga grupi parlamentar i LSDM-së dhe koalicioni do të përcaktojnë qartë se bartësit e funksioneve në Qeveri duhet të kenë vetëm një shtetësi, me qëllim siç thotë forcimin e përgjegjësisë dhe transparencës në pushtetin ekzekutiv.
Venko Filipçe, kryetar i LSDM-së
“Ne themi se në përputhje me ligjin aktual, po propozojmë ndryshime në Ligjin për Qeverinë, i cili nuk ka të bëjë fare me ligjin për qeverinë e Përzhinos, në të cilin bartësit e funksioneve në qeveri duhet të kenë një shtetësi, dhe ky është propozim ligji ynë. Dhe ne po ofrojmë gjithashtu ndryshime në propozimin që VMRO DPMNE paraqiti dje, në të cilin nuk është deklaruar qartë në propozimin e tyre nëse ajo që kërkojnë do të vlejë edhe për këtë përbërje aktuale parlamentare”.
Nga aeroplani, mund të shihet sinkronizimi i temës së shtetësisë midis strukturave nga Bullgaria dhe LSDM-së. Kështu reagojnë nga VMRO-DPMNE. Deputeti Mile Lefkov thotë se ky koordinim është rezultat i bizneseve të shumta përmes llogarive bullgare të njerëzve në krye të LSDM-së dhe faktit që dikush siç shprehet ai padyshim i ka nën vëzhgim dhe se ata duhet të japin rezultate tani.
Mile Lefkov, deputet i VMRO-DPMNE-së
“Kur Bullgaria ka nevojë për Maqedoninë në publikun e saj, LSD ia ofron këtë shërbim Bullgarisë po atë mëngjes në shtyp. Ka bërë një cirk dhe një parodi të të gjithë procesit të shtetësisë. Me të njëjtin parim, a mund të kërkojë tani grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së që të mos ketë viza të arta ose dokumente qëndrimi siç i ka personi i parë i LSD-së në Dubai? Sepse të njëjtat dokumente krijojnë dyshime se ato mund të përdoren nëse personi dëshiron të zgjedhë”
Deputetët e VMRO-DPMNE-së një ditë më parë paraqitën ndryshime në Ligjin për deputetë, me të cilin deputetët duhet të kenë një, gjegjësisht shtetësinë maqedonasë. Ndryshimet e ligjit i mbështeti edhe LSDM, por paralajmërojnë amendamente që ato të vlejnë edhe për përbërjen e tanishme të Kuvendit. Ndërsa sot paraqitën amendamente në ligjin për Qeveri, me të cilat propozohet që të gjithë funksionarët e zgjedhur dhe emëruar të kenë vetëm shtetësi maqedonase.
Emine Ismaili /SHENJA/