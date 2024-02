(VIDEO) Liria globale vazhdoi të përkeqësohej në vitin 2023

Liria globale vazhdoi të përkeqësohej në vitin 2023, një trend që ka vazhduar për 18 vjet me radhë, njoftoi “Freedom House” në raportin e saj vjetor “Liria në botë”.

Maqedonia e Veriut është vlerësuar me 67 pikë dhe mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira në shoqërinë e Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Hungarisë, Ukrainës dhe Moldavisë.

Ndër vendet e rajonit, rënien më të madhe në dhjetë vitet e fundit e ka Serbia, e cila ka shënuar rënie prej 21 pikësh, si dhe Bosnja dhe Hercegovina me rënie prej 10 pikësh.

Sipas “Freedom House”, manipulimet zgjedhore, luftërat dhe sulmet ndaj pluralizmit janë shtytësit kryesorë të rënies globale. Pothuajse, 38 përqind e njerëzve në botë tani jetojnë në vende të vlerësuara si jo të lira, 42 përqind jetojnë në vende pjesërisht të lira dhe vetëm 20 përqind jetojnë në vende të lira.

MICHAEL ABRAMOÇITZ, KRYETAR I FREEDOM HOUSE

“Liria globale bëri një hap të madh prapa në vitin 2023. Bota përballet me një tjetër provë kyçe në vitin 2024, teksa miliarda njerëz shkojnë drejt qendrave të votimit dhe për shkak të shumicës së konflikteve të armatosura, duke përfshirë Evropën Lindore, Kaukazin e Jugut dhe Lindjen e Mesme, shumicës së popullsisë globale do t’i mohohen liritë themelore në vitet e ardhshme, të cilat përfundimisht do të ndikojnë në paqen, prosperitetin dhe sigurinë”.

Liria në botë përfshinë rezultate dhe raporte të detajuara për të drejtat politike dhe liritë qytetare për 195 vende dhe 15 territore në të gjithë botën. Në krye të listës së organizatës “Freedom House” renditet Finlanda me 100 pikë, pasuar nga Zelanda e Re dhe Suedia me 99 pikë. /SHENJA/

