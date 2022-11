(VIDEO) Ligji i partive dhe shoqatave do të shkojë te Komisioni i Venecias

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, tha se do të propozojë Qeverisë që ligjin për shoqata dhe parti politike, i cili ndalon që ato të mbajnë emra fashistë, ligj ky që u miratua para disa ditëve në Kuvend të dërgohet në Komisionin e Venecias, që të përcaktohet nëse është i kontestueshëm apo jo. Osmani gjatë konferencës së përbashkët me homologun e tij bullgar, Nikollaj Millkov sqaroi se këto ndryshime ligjore kanë për qëllim reagimin dhe parandalimin e sabotimeve të mundshme të komuniteteve nga palët tjera.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Por po them publikisht se disa çështje në vetë ligjin që janë kontestuese, do t’ia sugjeroj Qeverisë që ta dërgojë ligjin në Komisionin e Venecias që të tregojë nëse ka elementë që kontestohen në atë ligj apo jo”

Kreudiplomati nënvizoi se një nga temat më të ndjeshme në Maqedoninë e Veriut, është se dikush po sfidon identitetin dhe gjuhën maqedonase. Sipas tij nëse arrihet të hiqen pretendimet e tilla, atëherë qytetarët maqedonas do të ndjenjë ngrohtësi nga ana e Bullgarisë.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Nëse arrijmë ta heqim këtë nga diskursi me Bullgarinë, dhe nuk mund ta mohoni që nuk ka pretendime territoriale, pra nëse arrijmë ta lëmë mënjanë këtë, qytetarët maqedonas do të ndjejnë ngrohtësi dhe miqësi nga Bullgaria për këto çështje, dhe bësoj se me këtë do të hapet një hapësirë e tërë e mundshme për bashkëpinim dhe bisedë në lidhje me punën e komisionit historik, në lidhje me zbatimin e protokolleve”.

Ministri bullgar Nikollaj Millkov, tha se Bullgaria ka interes për rivendosjen e rendit pozitiv në marrëdhëniet e ndërsjellta, diçka që ka humbur në të dy anët e kufirit në muajt e fundit.

NIKOLLAJ MILLKOV, MINISTËE I PUNËVE TË JASHTME TË BULLGARISË

“Është paradoks që ne kemi një vizion se si zhvillohen marrëdhëniet, është paradoks që kemi mekanizma për zgjidhjen e problemeve, siç është Marrëveshja e fqinjësisë së mirë. Dhe në të njëjtën kohë ka fenomene që ndikojnë keq në marrëdhëniet tona. Ju e dini situatën në lidhje me klubet dhe përfshirjen e bullgarëve në Kushtetutë. Kemi biseduar edhe për disa çështje që hedhin hije mbi gjërat e mira, siç është shkëmbimi tregtar që do të kalojë një miliard euro, që nuk ka ndodhur kurrë më parë”.

Në konferencën e përbashkme për media, kryediplomatët informuan se muajin e ardhshëm në Shkup do të organizohet një forum i pëtbashkët mes dy vendeve, ku do të lidhin biznese nga të dyja vende me institucione premtuese për të identifikuar më tej potencialet për bashkëpunim edhe më të madh ekonomik.

Linda Ebibi /SHENJA/