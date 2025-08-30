(VIDEO) Lideri i ZNAM-it: Badenteri ndonjëherë pengon funksionalitetin e shtetit
Lëvizja ZNAM ka kritikuar sërish mekanizmin e Badenterit. Lideri i kësaj lëvizje, Maksim Dimitrievski mbrëmë nga Struga tha se, e parimi i Badenterit në momente të caktuara e vendos në pikëpyetje funksionalitetin e shtetit. Ai tha se për ta si parti, Marrëveshja e Ohrit është punë e përfunduar, por se subjekte të caktuara politike e keqpërdorin shumicën e badenterit.
Ndaj kësaj deklarate ka deklaruuar Bashkimi Demokratik për Integrim, sipas të cilit Dimitrievski hapi front të ri kundër Badenterit, mekanizmit kushtetues që garanton barazi dhe stabilitet në vend. BDI madje pretendon se, kjo është vazhdim i një fushate të orkestruar nga kjo qeveri dhe partnerët e saj për të rrënuar themelet e Marrëveshjes së Ohrit dhe për të kthyer shtetin mbrapa, në padrejtësi dhe përjashtim.
Kandidati i BDI-së për Komunën e Çairit, Bujar Osmani, gjatë një aktiviteti ku promovoi disa masa për mbështetjen e grave, duke komentuar deklaratë e Dimitrievskit, tha se bëhet fjalë për një strategji të rrezikshme, të planifikuar prej kohësh dhe e cila synon të fshijë themelet e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.
Bujar Osmani, BDI
“Qëllimi final është t’i thyejnë tre shtyllat kryesore të Marrëveshjes së Ohrit, ato janë e drejta e shqiptarëve të zgjedhin vetë përfaqësuesit e vet, atë e bën duke mos respektuar vullnetin e shqiptarëve dhe të drejtën e vetos – balancuesin dhe badenterin dhe gjuhën. Kjo është Marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit nuk është asgjë më tepër se këto tre shtylla, këto tre shtylla janë duke u demontuar, ky është plan që është duke u përgatitur para dy tre viteve, e mirë ideuar nga oligarkia këtu dhe saktë është e definuar se si do të implementohet vetëm u është dashur një partner për ta legjitimuar”.
Temën e badenterit e hapi fillimisht ministri i Drejtësisë, Igor Filkov që vjen nga Lëvizja ZNAM. Ai gjatë një interviste për javoren Fokus të puiblikuar më 21 gusht, tha se, ndoshta ka ardhur koha për të rishikuar shumicën e Badenterit dhe se Maqedonia duhet të ecë përpara. Kjo nxiti reagime të shumta, pas të cilave, kryeministri Hristijan Mickoski tha se, Badenteri është pjesë e Marrëveshjes së Ohrit e cila është përmbushur plotësisht dhe është mbyllur dhe kjo është temë e kryer. Edhe përfaqësues të koalicionit VLEN kanë siguruar se Badenteri nuk do të preket.
Teuta Buçi /SHENJA/