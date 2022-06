(VIDEO) Lamtumirë Baca Sulë, u prehsh në paqe!

Sot ju dha lamtumira e fundit Sulejman Sulejmanit, i njohur në opinion si Baca Sylë, heroit tragjik të rastit Sopoti.

Baca Sylë, ndërroi jetë në moshën 78 vjeçare, i cili ka vuajtur shumë, mërzi, pikëllim e trishtim. Ai vetëm para 4 viteve u lirua nga burgu, i burgosur padrejtësisht për 7 vjet.

Familjarët e Bacës Sylë, të cilët nuk ishin në gjendje të flasin para kamerave nga mërzia e madhe, ata deklaruan, se asnjëherë nuk e kanë vënë në dyshim pafajësinë e të gjithëve të dënuarve të rastit Sopoti. Siç thanë ata, vetëm viktimat e këtij rasti të montuar dhe familjarët e dinë për vuajtjet e tyre.

Vetëm dy muaj më parë, Baca Sylë u pajis edhe me shtetësinë e Maqedonisë së Veriut. Pas shumë dekada jetë në këtë vend, për arsye të panjohura edhe për të, ai kurrë nuk kishte pasur shtetësi dhe çdo herë ishte përballur me probleme të shumta nëpër institucione e sidomos kur kishte nevojë për të shkuar në mjek.

Baca Sylë, muaj më parë për televizionin Shenja, pati thënë se kur do të marrë shtetësisë do të udhëtoj edhe andej kufirit, për t’i vizituar vajzat e tij dhe familjarët të tjerë, e një gjë e tillë edhe kishte ndodhur, pasi një familjarë tjetër tregoi se hiq më larg se dy javë Baca Sylë, i kishte vizituar në Gjilan të Kosovës. Sulejman Sulejmani ishte ndër 11 të dënuarit e fshatit Sopot me 156 vjet burg. Përndryshe, pas 15 vitesh procedurë dhe me intervenim të bashkësisë ndërkombëtare, Prokuroria Speciale Publike kishte hequr dorë nga akuza dhe la të lirë banorët e Sopotit.

Samir Mustafa/SHENJA/