(VIDEO) Kuzeska: Për 2 vjet, VMRO-ja e shkatërroi sektorin e bujqësisë
LSDM –ja vlerëson se për 2 vjet të Qeverisë Mickoski është duke u realizuar shkatërrimi i bujqësisë maqedonase. Zëdhënësja e partisë, Bogdanka Kuzeska, ka deklaruar se qeveritarët premtuan blerje të besueshme, çmime të garantuara, subvencione më të larta, investime, mbështetje për fermerët e rinj dhe mbrojtje të prodhimit vendas, por sipas saj, nuk bënë asgjë.
BOGDANKA KUZESKA, ZËDHËNËSE E LSDM-SË
“Nuk ka degë të bujqësisë, nuk ka fermer që nuk ka problem. Të gjithë, kopshtarë, kultivues frutash, vreshtarë, fermerë blegtoralë dhe punëtorë të fushës. Në dy vjet, VMRO ka treguar mospërfillje totale për fermerët, për njerëzit që janë përgjegjës për ushqimin tonë, për sektorin që mund të ofrojë kontribut serioz në eksporte dhe në ekonominë që po shuhet”
Kuzeska deklaroi se u premtuan 180 milionë euro mbështetje financiare për fermerët, por jo vetëm që nuk u dha kjo shumë, por është ulur edhe me 40 milionë euro. Ndërsa, blerja e produkteve bujqësore nga fermerët e vegjël është ulur me 46.2%.
BOGDANKA KUZESKA, ZËDHËNËSE E LSDM-SË
“Ata premtuan subvencione më të mëdha për grurin dhe elbin, por jo vetëm që nuk i rritën subvencionet, por i kushtëzuan gjithashtu fermerët që nëse duan të marrin subvencione, 30% e prodhimit duhet t’u dorëzohet blerësve të regjistruar. Ata premtuan mbështetje më të madhe për fermerët e vegjël, por rritën sipërfaqet minimale të pranueshme si kusht për marrjen e subvencioneve”
Kuzeska deklaroi se nuk ka përdorim maksimal të fondeve evropiane, përkundrazi, VMRO e ka turpëruar vendin para Bashkimit Evropian me krimin skandaloz me IPARD 3.
/SHENJA/