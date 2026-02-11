(VIDEO) Kuvendi do ta forcojë mbikqyrjen e parasë publike

(VIDEO) Kuvendi do ta forcojë mbikqyrjen e parasë publike

Kuvendi synon të forcojë mekanizmat e mbikëqyrjes së shpenzimit të parave publike, ndërkaq kryeparlamentari, Afrim Gashi, gjatë ngjarjes “Forcimi i mbikëqyrjes parlamentare përmes bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit dhe Entit Shtetëror të Revizionit”, paralajmëroi edhe hapa kokret në këtë drejtim. Gashi tha se në periudhën e ardhshme do t’i avancojnë kapacitetet parlamentare për interpretimin e raporteve të revizioni.

Afrim Gashi, kryetar i Kuvendit

Kuvendi është i vendosur që raportet e revizionit t’i trajtojë me rëndësi të lartë dhe ato t’i shndërrojë në debat, vendimmarrje dhe korrigjim institucional. Ky është edhe një rikujtim për deputetët dhe shërbimet që raportet e revizionit nuk mjaftohen vetëm me lexim, por duan edhe reflektim. Sepse, ju e dini, është një rregull i pashkruar i auditorëve që thotë “Çfarë nuk është dokumentuar, nuk është bërë”.

Ndërkaq, ambasadori i OSBE-së në Shkup, Kilian Vall, theksoi se sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, funksionimi i demokracisë varet nga aftësia e parlamenteve për të shqyrtuar në mënyrë efektive gjetjet e institucioneve mbikëqyrëse dhe për të zbatuar rekomandimet e tyre.

Kilian Vall, ambasador i OSBE-së në Shkup

Angazhimi i vazhdueshëm me gjetjet e revizionit është me rëndësi thelbësore për menaxhimin transparent të burimeve publike dhe është në interesin më të mirë të qytetarëve”.

Sipas kryerevizorit shtetëror, Maksim Acevski, raportet e revizionit janë baza profesionale për mbikqyrjen parlamentare dhe për kontrollin demokratik mbi shpenzimet e fondeve publike, ndërsa ndjekja e zbatimit të rekomandimeve është një element kyç për mbylljen e ciklit të llogaridhënies.

Maksim Acevski, kryerevizori shtetëror

Qytetarët tanë kanë të drejtë të jenë të sigurt se çdo denar shfrytëzohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Enti Shtetëror i Revizionit ka përgjegjësinë të sigurojë që fondet publike të përdoren në përputhje me ligjet dhe principet më të mira të menaxhimit financiar”.

Kujtojmë se, Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) është institucioni suprem i pavarur në Maqedoninë e Veriut që kontrollon shpenzimin e parasë publike. Ai revidon përdorimin e fondeve nga institucionet shtetërore, transparencën dhe objektivitetin e raporteve financiare, duke informuar opinionin për gjetjet.

Teuta Buçi /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Albulena Haxhiu zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës

Albulena Haxhiu zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës

Rutte sërish i kërkon Vuçiqit llogaridhënie për ngjarjet në Banjskë

Rutte sërish i kërkon Vuçiqit llogaridhënie për ngjarjet në Banjskë

Mexhiti e quajti “ministër i kanabisit”, reagon Taravari: Do të ngre padi!

Mexhiti e quajti “ministër i kanabisit”, reagon Taravari: Do të ngre padi!

(VIDEO) Kanali fekal i Hasanbegut helmon banorët, qytetarët alarmojnë për epidemi

(VIDEO) Kanali fekal i Hasanbegut helmon banorët, qytetarët alarmojnë për epidemi

(VIDEO) Sindikatat nesër bllokojnë Odën Ekonomike, kërkojnë rritjen e pagave

(VIDEO) Sindikatat nesër bllokojnë Odën Ekonomike, kërkojnë rritjen e pagave

(VIDEO) Prokurori Bubevski do ta padisë avokaten Kadriu

(VIDEO) Prokurori Bubevski do ta padisë avokaten Kadriu