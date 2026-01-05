(VIDEO) KSHZ miratoi planin financiar dhe përmbylli përgatitjet për lokalet
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ), mori disa vendime që lidhen me menaxhimin financiar dhe organizimin teknik të zgjedhjeve lokale të ardhshme, të caktuara për 11 janar 2026. Komisioni miratoi propozim-vendimin për ndarjen e mjeteve avanscuese për të punësuarit në KSHZ dhe për personat e angazhuar për transportin e materialeve zgjedhore konfidenciale. Me këtë vendim rregullohen shpenzimet për personat që do të kryejnë dorëzimin e materialeve në komunat Mavrovë dhe Rostushë, Qendër Zhupë, Gostivar dhe Vrapçishtë.
Anëtari i KSHZ-së, Angellço Ristov, ka dhënë detaje për këto vendime.
ANGELLÇO RISTOV, ANËTAR I KSHZ-së
‘’Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve merr vendim me të cilin u caktohen mjete avansuese personave të punësuar në KSHZ, personave të angazhuar nga KSHZ, me rastin e organizimit të zgjedhjeve lokale të ardhshme në komunat Mavrovë dhe Rostushë, Qendër Zhupë, Gostivar dhe Vrapçishtë, si dhe të gjithë personave të tjerë të përfshirë që do të angazhohen nga KSHZ në procedurën e transportit dhe dorëzimit të materialeve zgjedhore konfidenciale, përfshirë edhe pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme’’.
Ristov deklaroi se mjetet janë të destinuara për shpërndarjen e materialeve zgjedhore konfidenciale, dhe se përkatësisht fletëvotimet dhe ekstraktin nga Lista Zgjedhore, si dhe për dorëzimin e pajisjeve për identifikimin biometrik të votuesve. Gjithashtu në rend dite ishte edhe plani Financiar i KSHZ-së për vitin 2026, sipas të cilit Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve gjatë këtij viti kalendarik do të disponojë me një buxhet të përgjithshëm prej 153.196.000 denarësh. /SHENJA/