(VIDEO) Kryetarja e KE-së në Shkup, deputetët nesër debatojnë për propozimin francez

Propozimi francez të enjten do të jetë para deputetëve në Kuvend. Gjysmë ore para fillimit të kësaj seance, deputetëve do ju drejtohet kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.

Në mesditë është caktuar seanca në të cilën deputetët duhet të diskutojnë për Informatat për Përmbajtjen e Propozimit për kornizën negociuese për negociatat për anëtarësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, të propozuar nga Kryesia e Francës me Këshillin e Bashkimit Evropian.

Ndërkohë, teksa po pritet votimi i propozimit francez, lideri i VMRO-së Hristijan Mickoski edhe një herë ka bërë me dije se ato nuk do t’i votojnë ndryshimet kushtetuese.

Hristijan Mickoski, lider i VMRO-s

“Mund t’ju kalojë Informacioni dhe farsa në Kuvend, por ndryshim i Kushtetutës jo. Sonte në orën 19:00 para Qeverisë, përmes MPJ-së deri në Kuvend! Ultimatum, JO faleminderit!”,

Përndryshe, propozimi francez i cili do t’i hapte rrugën Maqedonisë së Veriut për nisjen e negociatave me BE-në, në vend mbërriti më 30 qershor, pas së cilës kryeministri Kovaçevski njoftoi proces të gjerë konsultimi me koalicionin qeveritar, presidentin e vendit, Parlamentin, opozitën, si dhe me sektorin civil, ekspertët dhe publikun e gjerë në vend. Nga pushteti vazhdimisht po thonë se ky është propozim që nuk duhet të lëshohet, pasi i ngërthen kërkesat dhe interesat kryesore të tyre, ndërkaq opozita që në fillim u deklarua se është kundër këtij propozimi.

Emine Ismaili /SHENJA/