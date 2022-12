(VIDEO) Kryetari i Aleancës Arben Taravari mbështet transportuesit privat

Protestuesit e transportit publik, të cilët me autobusët e tyre e kanë bllokuar bulevardin Ilinden, sot i ka vizituar kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, i cili tha se është sjellje jokorrekte nga kryetarja e qytetit të Shkupit, ai tha se Danella Arsovska, duhet të ulet me transportuesit privat dhe të gjejnë një zgjidhje. Taravari madje deklaroi se ASH, ndjen përgjegjësi se ka përkrahur në zgjedhje lokale, Danella Arsovskën.

ARBEN TARAVARI, KRYETAR I ALEANCËS PËR SHQIPTARËTt

“Realisht edhe ne ndjejmë një farë përgjegjësie, nuk e kemi njohur zonjën Arsovska, e kemi ditur se është kandidate e pavarur. Kemi pasur marrëveshje me VMRO-në që ato të na përkrahin në 5 komuna, Çair, Tetovë, Gostivar, Strugë dhe Dibër, kurse ne t’i përkrahim në Shkup, kurse kjo që ndodhë, ne e dini se jemi distancuar prej Arsovskës prej qershorit, nuk kemi anjë komunikim, bile ju e dini se ajo bashkëpunon me BDI-në aktualisht, është në koalicion me BDI-në në Qytetin e Shkupit, kemi gabuar dhe sinqerisht edhe unë ndjej një farë përgjegjësie se nuk e kemi njohur njeriun”

Nëse ka përgjegjësi nga Arsovska, Taravari tha se kanë të drejtë edhe kërkesa të cilën e bëjnë transportuesit privatë, eventualisht t’i merren ingirencat kryetares së Qytetit të Shkupit, Danella Arsovskës dhe Qeveria të merret me këtë punë më tutje.

Ndërkaq, protestuesit privat deklarojnë se edhe pse temperaturat gjatë ditës dhe posaçërisht gjatë natës janë ulëta, ato do të qëndrojnë pa ndërprerë dhe nuk do të heqin dorë nga kërkesat e tyre.

Samir Mustafa /SHENJA/