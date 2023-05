(VIDEO) Kryesindikalisti: Propozimi qeveritar për zgjatjen e javës së punës në Gjykatën Kushtetuese!

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë së Veriut do ta kundërshtojë vendimin ligjor me të cilin java e punës do të zgjasë më shumë se 40 orë, deklaroi kryetari i Sindikatës së Ndërtimit, Ivan Peshevski. Në intervistën javore për Radion Evropa e Lirë, ai tha se kemi mjaft punëtorë të vendit për të ndërtuar autostradat dhe nuk ka nevojë të importojmë nga jashtë. Ky propozim tha ai nuk do ta bëjë atë një javë pune prej 60 orësh, por do ta bëjë atë një javë pune prej 72 orësh. Deri më tani, 137 vjet më parë kishim një të drejtë zgjedhore, për të cilën u derdh vërtet gjak dhe njerëzit zgjodhën të punonin tetë orë në ditë.

IVAN PESHEVSKI, KRYETARI I SINDIKATËS SË NDËRTIMIT

“Qeveria jonë definitivisht beson se duhet t’i kthejë punëtorët e e ndërtimit të Maqedonisë së Veriut në skllavëri dhe feudalizëm dhe të punojnë nga 40-60 si orë të rregullta plus 12 orë mund të paguhen si jashtë orarit. Dhe për ta bërë tragjedinë edhe më të madhe, ne kemi më shumë se pesë vjet që negociojmë ligjin e ri për marrëdhëniet e punës dhe as në Këshillin Ekonomik Social dhe as në grupet e punës nuk është përmendur se mund të ketë një ndryshim kaq të shpejtë. Kjo ndodhi pasi pamë marrëveshjen e nënshkruar mes “Bechtel dhe Enka” dhe përfaqësuesve tanë të qeverisë”.

Peshevski shtoi se Sindikata e Maqedonisë dhe Sindikata e Ndërtimit, do të jenë të detyruar t’i kundërshtojnë ato nene para Gjykatës Kushtetuese.

I pyetur lidhur me pagat Peshevski tha se në periudhën e kaluar është treguar dhe dëshmuar se me protesta dhe greva realisht mund të realizohet një pjesë e madhe e të drejtave nga marrëdhënia e punës, ndër të cilat më e rëndësishmja për ne është paga, sepse në fund të fundit të gjithë shkojmë në shtëpi dhe nëse nuk marrim diçka për familjen që kemi punuar gjatë muajit, është e kotë.

IVAN PESHEVSKI, KRYETARI I SINDIKATËS SË NDËRTIMIT

“Në periudhën e fundit po diskutohet për një marrëveshje të re të përgjithshme kolektive për sektorin publik, e cila duhet të rregullojë pagat në sektorin publik, sepse disi në sektorin privat, për faktin se nuk kishte staf dhe punëtorë të mjaftueshëm, ishte e natyrshme të rriteshin pagat për t’i mbajtur ata punëtorë. Megjithatë, për kujtesën tuaj, nëse shteti nuk do të kishte para, sigurisht që nuk do të kishte filluar vetë një mosmarrëveshje, që Gjykata Kushtetuese të duhej të vendoste për rritjen e pagave të tyre në 80% në krahasim me rritjen tonë të orarit të punës për 80% ndërkaq pagat tona të jenë të njëjta”.

Peshevski theksoi se si përfaqësues të sindikatës i thërrasin përfaqësuesit shtetëror ti bëjnë të njëjtat punë, që të ketë deputetë e ministra e zv/kryeministra dhe le të hyjnë në këpucët e punëtorit një ditë, le të punojnë për paga minimale për 60 orë dhe pastaj siç tha ai të marrim sërish vendime së bashku në Këshillin Ekonomik Social dhe të vazhdojmë të punojmë nëse vërtet duam të ndihmojmë ekonominë dhe punëtorët e shtëpisë tonë.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

