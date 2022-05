(VIDEO) Kryeprokurori Jovevski thotë se Kamçevi ka të drejtë të ndërrojë adresën

Ndryshimin e vendit të banimit të biznesmenit tashmë të dënuar Orce Kamçev, kryeprokurori republikan Lubomir Joveski, e kishte kuptuar nga mediumet. I pyetur se si ka mundësi që ndaj Kamçevit është në fuqi masa e kudjesit për mos ta lëshuar Shkupin, ai e ndryshon adresën e banimit dhe ka shkuar në Ohër, Joveski vetëm thotë se është e drejtë e çdokujt për të jetuar ku të dëshiroj.

Lubomir Joveski, kryeprokuror

“Unë nga mediumet e kuptova se është ndryshuar adresa e banimit. Është e drejtë e tij dhe e drejtë e organeve kompetente që merren me çështjen e vendbanimit të qytetarëve që të vendosin nëse personit të caktuar do i lejohet që ta ndërroj vendin e banimit nga një qytet në qytetin tjetër”.

Për ndryshimin e vendit të banimit të tij, para disa ditësh Kamçev e kishte njoftuar edhe Gjykatën Penale. Kryetari i kësaj gjykate Ivan Xholev thotë se gjykata e ka vërtetuar adresën e re dhe më pas duhet të shikohet se si ka ardhur deri tek ky ndryshim.

Ivan Xholev, kryetar i Gjykatës Penale

“Mendoj që ndalesa për të mos ndryshuar adresë nuk është e lidhur me lëshimin e vendbanimit. Nëse dikush ka blerë pasuri të patundshme në ndonjë qytet tjetër, ka dorëzuar kërkesë të këtillë për ndryshim të vendbanimit, mesiguri organi kompetent duhet të vendos, e në këtë rast ky organ është MPB”.

Biznesmeni i dënuar Orce Kamçev, dënimin me burg prej një viti për rastin “Perandoria”, nuk do ta vuajë në Shkup dhe as nuk do të paraqitet në burg më 1 qershor ashtu siç ishte paraparë. Me ndryshimin e vendbanimit në Ohër, për të shkuar në burg, do duhet të caktohet datë tjetër, e në këtë rast denimin ai do ta vuaj në burgun e Strugës. Në burgun e Strugës i cili është i hapur dhe ofron kushte më të volitshme për dallim nga burgu i Shutkës, Kamçevi mund të shkoj për bujtje nëse gjatë ditës kanë obligime pune.

Emine Ismaili /SHENJA/