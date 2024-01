(VIDEO) Kryeministri pranon propozimin e presidentit për shtyrjen e afatit të dokumenteve

Qeveria do të shqyrtojë mundësinë e vazhdimit të afatit për lëshimin e dokumenteve të reja të udhëtimit me emrin e ri të shtetit të propozuar nga presidenti i shtetit, Stevo Pendarovski. Kryeministri Dimitar Kovaçevski, thotë se do të konsultohet me dy ministrat me të cilët presidenti Pendarovski ka biseduar për mundësinë e ndryshimeve ligjore në marrëveshjen ndërkombëtare. Ai gjithashtu ka bërë të ditur se edhe presidenti mund të ndihmojë në këtë proces.

DIMITAR KOVAÇVSKI, KRYEMINISTËR

“Për mua të gjitha propozimet që mund të përmirësojnë diçka janë të mira. Unë besoj se presidenti mund të flasë edhe me presidentin e Greqisë, sepse ky është niveli në të cilin mund të bëhet komunikimi. Mundësinë që ta bëjmë këtë do ta diskutojmë në seancën e Qeverisë. Presidenti e di më së miri sepse ka qenë i përfshirë në përgatitjen e Marrëveshjes së Prespës, gjatë anëtarësimit në NATO, ka qenë koordinator për NATO-n, ndoshta ka më shumë detaje se si mund të zgjidhet në nivel ndërkombëtar me Greqinë dhe pse jo”.

Ai thekson se obligimi për dokumente të reja buron nga një marrëveshje ndërkombëtare që na mundësoi anëtarësimin e NATO-s, dhe se ai obligim është i rregulluar ligjërisht në Kuvend, ku është i njohur për të gjithë vitet e kaluara. Megjithatë, Kovaçevski potencon se do të shohë nëse do të mund të bëhen ndryshimet për propozimin e presidentit Pendarovski, sepse të bëhen ndryshime ligjore pa pëlqimin e të gjithë atyre që i kanë nënshkruar, ku për më tepër këto janë dokumente ndërkombëtare, ai thotë se nuk është aq e thjeshtë, por se për këtë ai do të provojë gjithçka.

Presidenti Stevo Pendarovski në një intervistë në televizionin Sitell, propozoi vazhdimin e afatit për nxjerrjen e tyre.

STEVO PENDAROVSKI, PRESIDENT

“Së pari është poshtërim i turpshëm i qytetarëve. Dhe i panevojshëm. Së dyti, këtë ua propozova të paktën dy ministrave në Qeverinë e Maqedonisë – me një ndërhyrje të shpejtë në dy ligje – ligjin për letërnjoftimet dhe ligjin për dokumentet e udhëtimit, dhe nëse është e nevojshme ligji për sigurinë në komunikacionin rrugor, kjo bëhet në një pasdite, e dimë që mund të bëhet në një pasdite, nuk ka pse të jetë me flamur evropian. Do t’i ndryshojmë ato dy ligje, do ta zgjasim afatin, në vend që shkurt, të jetë shtator-tetor, paraprakisht do t’i informojmë grekët se nuk kemi ndërmend të ikim nga obligimet nga Marrëveshja e Prespës”.

Në Maqedoninë e Veriut vetëm gjysma e qytetarëve kanë arritur të pajisen me dokumentet e reja personale, në të cilat figuron emri i ri i shtetit. Sipas marrëveshjes të gjithë qytetarët e vendit duhet t’i ndryshojnë dokumentet personale deri më 12 shkurt të vitit 2024. Pas kësaj date, dokumentet aktuale – pra ato me emërtimin Republika e Maqedonisë – nuk do të jenë të vlefshme, edhe nëse kanë afat. /SHENJA/

MARKETING