(VIDEO) Kryeministri akuzon popullin se nuk punon, prandaj rrogat janë të ulëta
Qeveria është duke planifikuar që rritja e pagave të bëhet në bazë të rritjes së produktivitet të të punësuarve, kështu ka deklaruar sot kryeministri I vendit Hristijan Mickoski, I cili ka pagë rreth 3 mijë euro, për pagat e popullit, të cilat janë më të ulëtat në rajon , pagat minimale 400 euro.
HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR
“Sa i përket të ardhurave, arsyetimi dhe të menduarit në të ardhmen do të jenë në drejtim të rritjes së produktivitetit, pra, lidhja e produktivitetit me rritjen e të ardhurave personale”.
Reagim për deklaratën e Mickoskit kishte nga opozitarja LSDM. Ata thonë se Mickoski qartë e ka bërë të ditur se pagat nuk do të rriten. Sipas LSDM-së Mickoski ka ofenduar qytetarët duke u arsyetuar se pagat në vend nuk rriten për shkak të mos rritjes së produktivitetit të të punësuarve.
LSDM
“Për ta bërë ironinë edhe më të madhe, sot Mickoski ofendoi të gjithë qytetarët, duke theksuar se pagat në Maqedoni nuk po rriten, sepse produktiviteti i punëtorit të Maqedonisë nuk po rritet. Dembel nuk janë qytetarët, por Qeveria, e cila i ka sjellë qytetarët në prag të varfërisë me paaftësinë dhe mosveprimin e saj”.
Çështja e rritjes së pagave është e diskutueshme për muaj të tërë, për të cilat nga Lidhja e Sindikatave të RMV-së kanë kërkuar rritje të pagës minimale në 500 euro dhe rritje të të gjitha pagave për 100 euro. Kërkesë zyrtare ata i kanë dorëzuar edhe deputetëve por e njejta akoma nuk ka marë ndonjë përgjigje.
Qeveria nga ana tjetër vazhdimisht është arsyetuar se rritje e pagave nuk mund të bëhet për shkak të inflacionit në vend.
Medina Ajeti Ali /SHENJA/