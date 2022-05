(VIDEO) Kryediplomati sllovak nuk ka arsye për ta shtyrë nisjen e negociatave

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, është takuar me Sekretaren e Përgjithshme të Komisionit Evropian, Ilze Juhansone, në margjinat e takimit të sotëm të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së, ku të ftuar janë edhe Ministrat e Punëve të Jashtme të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Osmani ka njoftuar se në fokus të bisedimeve janë fillimi i negociatave të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, e ardhmja e Ballkanit Perëndimor, si dhe agresioni rus ndaj Ukrainës dhe implikimet e tij në rajon.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I JASHTËM

“Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria menjëherë dhe pa shtyrje t’i fillojnë negociatat me BE-në. Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE është investimi më i mirë gjeostrategjik dhe konfirmim për lidership të BE-së”.

Edhe ministri i Punëve të Jashtme të Sllovakisë, Ivan Korçok, kërkon që pa shtyrje të fillojnë formalisht bisedimet për anëtarësim ndërmjet BE-së dhe Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

Shefi i diplomacisë sllovake, Korçok deklaroi se një nga porositë e tij kryesore sot do të jetë se duhet pa shtyrje të fillojnë bisedimet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, të cilat po presin më shumë se dy vjet për mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare, të bllokuar nga Bullgaria.

IVAN KORÇOK-MINISTËR I PUNËVE TË JASTHME TË SLLOVAKISË

“Nuk ka arsye për shtyrje të mëtutjeshme të fillimit të bisedimeve, ajo është diçka që vendet e presin, njëherë kur i përmbushin kriteret e rëndësishme, ne duhet të ofrojmë dhe këtë duhet ta bëjmë tani. Dhe, çka është më e rëndësishme, sepse shohim konkurrues të tjerë në Ballkanin Perëndimor, kështu që edhe një herë ky do të jetë sinjali më i mirë i yni”.

Ministri sllovak Korçok theksoi se, Ballkani Perëndimor dha sinjal se duan të jenë pjesë e Bashkimit, Evropian dhe ky është momenti të dëshmojmë se ku e kanë vendin.

Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët po qendrojnë Bruksel, përveç agresionit rus në Ukrainë ata po diskutojnë edhe për raportet e bllokut evropian me Ballkanin Perëndimor, ata do të kenë edhe një takim të përbashkët me shefat e diplomacisë së gjashtë vendeve të këtij raonit.

Samir Mustafa /SHENJA/