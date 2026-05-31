(VIDEO) KRRE të hënën pritet ta ulë çmimin e dizelit për 6.5 denarë
Qeveria mori vendim për zgjatjen e masës për uljen e akcizave për derivatet e naftës deri më 15 qershor. Në komunikatën e Qeverisë dërguar mediave pas seancës së mbajtur online, njoftuan se së bashku edhe me diskutimet që i kanë bërë me OKTA-n, presin që dizeli nga nesër të shitet për 6.5 denarë më lirë, kurse benzina për 1.5 denarë më lirë.
Qeveria e RMV-së
“Njëkohësisht, si rezultat i bisedimeve që Qeveria zhvilloi me furnizuesin më të madh vendas të derivateve të naftës, kompaninë ‘OKTA’, është siguruar një zbritje shtesë prej 2 denarësh për litër, e cila do të fillojë të zbatohet nga nesër, e hëna, 1 qershor. Me këto masa dhe sipas llogaritjeve tona, presim që çmimi i karburantit dizel të ulet me 6.5 denarë, ndërsa çmimi i benzinës do të ulet me 1.5 denarë për litër”.
Qeveria pret që ulja e çmimeve të karburanteve, të kontribuojë në uljen e kostos së jetesës dhe të punës, si dhe në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve përballë sfidave ekonomike globale.
Vendimi i Qeverisë pritet të merret parasysh në vendimin e Komisionit Rregullator të Energjetikës, i cili të hënën cakton çmimet e reja të derivateve.
Këtë ulje të çmimeve, kryeministri Hristjan Mickoski e paralajmëroi të shtunën, kur nga nga gazetarët u pyet se çfarë do të ndërmerr qeveria, pasi sot përfundon afati I masave ekonomike që i vendosi Qeveria, pas nisjes së konfliktit Izrael, SHBA dhe Iran.
Emine Ismaili /SHENJA/