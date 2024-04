(VIDEO) Kroaci, arrestohet dhe më pas lirohet Goran Grujevski

Ish-shefi i Drejtorisë së Pestë, Goran Grujevski ditën e djeshme është arrestuar në kryeqytetin kroat Zagreb, por më pas është liruar, kanë njoftuar nga Ministria e Punëve të Brendshme.

MPB:

“Gjatë ditës së djeshme kemi marrë informacion nga Interpoli në Kroaci se G.G. është i arestuar. Sot kemi marrë një njoftim tjetër nga Interpol Kroacia se e kanë liruar G.G”.

Grujevski dhe kolegu i tij Nikolla Boshkovski u larguan nga Maqedonia e Veriut në Greqi në korrik 2017 pasi u akuzuan në rastin gjyqësor “Target Fortesa” lidhur me përgjimet masive të paligjshme. Grujevski dhe Boshkovski u arrestuan më 18 tetor 2017 në aeroportin e Selanikut me pasaporta false bullgare, me emrat Nexhbi Hasan dhe Hristo Atanasov.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

