(VIDEO) Kreu i sindikatës: Pezullimi i grevës është detyrim ligjor, duhet zbatuar

Pas ndërprerjes së grevës një ditë më parë, kryetari i Sindikatës së Arsimit Shkencës dhe Kulturës Jakim Nedellkov thotë se pezullimi i grevës, është detyrim ligjor të cilin duhet ta respektojnë.

Për protestat e një dite më parë të një pjese të antarsisë, që treguan pakënaqësi dhe revoltë nga vendimi i djeshëm i SASHK-ut, Nedellkov tha se më siguri ato janë të manipuluar ose të painformuar.

Jakim Nedellkov, kryetar i SASHK

“Është e pakëndshme dhe për të ardhur keq që njerëzit më të edukuar në shtet, pa ofenduar asnjë sindikatë, lejojnë që në njëfarë mënyre të jenë, mendoj të manipuluar ose painformuar. Nga ky shkak, vlerësoj se kërkesa dhe e drejta e tyre është më legjitime, në pajtim me statutin e SASHK-ut, ti kërkojnë ato në korrniza të organizatës dhe jo të kryejnë presion të këtillë ndaj udhëheqjes, të cilët për hirë të së vërtetës një vendim i sjellë nga Këshilli i SASHK-ut, i cili është kontestuar me një akt ligjor, e ndërpresin”.

Sipas tij, protesta e një dite më parë, ashtu si protesta e paralajëmruar për ditën e martë, me siguri janë tentim për të dobësuar pozicionet e SASHK dhe thyerjen e unitetit.

Jakim Nedellkov, kryetar i SASHK

“Unë nuk e di, me siguri presin që kryetari i SASHK-ut të jetë ‘mbretëresh e Anglisë’ ose vetëm figurë e cila do të punoj në distancë dhe do të luaj si kukull? Jo, faleminderit për këtë punë. Është mirë të ketë demokraci dhe definitivisht jam kundër anarkis. Anarki në sindikatën tonë tonë, nuk do të lejojmë, ndodhi të tilla nuk i ngjajnë punëtorëve të përkushtuar”.

Një ditë më parë, udhëheqja e SASHK vendpsi për pezullimin e grevës, e cila shkaktoi revoltë dhe protesta të një pjese të antarësisë. Për rëndësinë e pezullumit të grevës në arsim, foli edhe avokatja e Sndikatës.

Emine Ismaili /SHENJA/