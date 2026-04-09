(VIDEO) Kreu i BDI-së alarmon faktorin ndërkombëtar

MARKETING

Nga Republika e Maqedonisë së Veriut drejt botës,  letra e hapur e kryetarit të Bashkimit Demorkatik për Integrim, Ali Ahmeti, e shkruar disa ditë më parë, synon të alarmojë faktorët ndërkombëtarë për sfidat politike që, sipas tij, rrezikojnë arritjet kyçe të shtetit.

MARKETING

Sample Image

Nga BDI, njoftojnë se Ahmeti, ka përcjellë  letrën e tij të hapur për opinionin vendor dhë ndërkombëtar të datës 3 prill, dhe siç thonë nga partia, miqve dhe partnerëve ndërkombëtarë të akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe liderëve botërorë dhe personaliteteve të shquara ndërkombëtare.

TABELË:BASHKIMI DEMOKRATIK PËR INTEGRIM

“Kryetari Ahmeti thekson përkushtimin e vazhdueshëm të BDI-së ndaj zbatimit të plotë të Marrëveshjes së Ohrit, ndërtimit të një shteti demokratik dhe multietnik, si dhe integrimit euroatlantik të vendit. Ai shpreh shqetësimin për zhvillimet e fundit politike që prekin këto arritje, përfshirë heqjen e mekanizmit të balancuesit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të komuniteteve, sfidat në funksionimin e institucioneve që zbatojnë Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve dhe iniciativat për minimin dhe kontestimin e këtij ligji në Gjykatën Kushtetuese”.

Përmes kësaj letre, kryetari Ahmeti kërkon angazhimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të partnerëve ndërkombëtarë për ruajtjen e arritjeve të Marrëveshjes së Ohrit, forcimin e stabilitetit dhe avancimin e perspektivës euroatlantike të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

