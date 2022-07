(VIDEO) Krerët e shtetit dhe të partive politike urojnë nisjen e negociatave

Faktori politik në vend ka përshëndetur mbajtjen e Konferencës Ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-së, pas shumë viteve bllokime. Presidenti Stevo Pendarovski uroi qytetarët dhe falënderoi të gjithë ata që kanë kontribuar për arritjen e këtij suksesi. Pendarovski nënvizon gjithashtu se vendin e pret punë e vështirë për reformat, ku duhet angazhuar të gjitha kapacitetet shtetërore dhe shoqërore.

STEVO PENDAROVSKI, PRESIDENT

“Po fillojmë një fazë të re për integrim politik, për t’u bërë pjesë e familjes evropiane të kombeve, ku gjuha maqedonase do të jetë një nga gjuhët zyrtare të Unionit. Na pret një punë e vështirë, investim i të gjithë kapaciteteve shoqërore dhe institucionale për fazat e mëtejshme të procesit të negociatave”.

Kreu i BDI-së Ali Ahmeti shprehet se Evropa është shtëpia jonë dhe prej sot hapet një kapitull i ri për vendin.

ALI AHMETI, KRYETAR I BDI-SË

“Me vendime të guximshme dhe të mençura zgjidhëm sfida që të gjithëve ju dukeshin si mision i pamundur dhe mbyllëm çështjet e hapura dypalëshe. Në të njëjtën kohë, nuk devijuam në asnjë rast nga kursi europian, nga reformat dhe ndërtimi i marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe bashkëpunim rajonal. Mbetemi të përkushtuar për zbatimin e proceseve reformuese dhe marrëveshjeve të arritura”.

Kryetari i Alternativës, Afrim Gashi përmendi vendimin e partisë së tij për hyrje në Qeveri si një nga momentet kur u thyen kopjet për të zhbllokuar procesin integrues të vendit.

AFRIM GASHI, KRYETAR I ALTERNATIVËS

“Sot, kur Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria edhe zyrtarisht po i fillojnë negociatat për aderim në Bashkimin Europian, më duhet të them – pa modesti – se më vjen mirë që edhe ne ose, më saktë, pikërisht ne, ishim çelësi që i dha stabilitet kësaj qeverie që të mund të vijë data e fillimit të negociatave. Prandaj sot, kur kontributi i Alternativës po del në pah, sesi me një veprim politik u ka hapur udhë dy shteteve dhe shumë kombeve, unë dëshiroj t’i falënderoj të gjithë ata që na besuan se kishim marrë vendimin e drejtë”.

Ndërkohë partitë opozitare kanë pikëpamje të ndryshme për Konferencën Ndërqeveritare në Bruksel. VMRO DPMNE thotë se për dallim nga Shqipëria e cila edhe praktikisht hap bisedimet me BE-në, Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë Kushtetutën paraprakisht.

ANTONIO MILLOSHOVSKI, DEPUTET I VMRO-DPMNE-SË 1:10

“Sot në Bruksel kemi dy shtete, prej të cilave njëra, Shqipëria, me të vërtetë do t’i fillojë bisedimet me hapjen e konferencës së vërtetë ndërqeveritare. Kemi edhe Maqedoninë që do të ketë drekë solemne dhe fotografi dhe nuk do t’i fillojë bisedimet, por do të kthehet në shtëpi që t’i plotësojë shantazhet dhe kërkesat nga Bullgaria, si parakusht që ndonjëherë pas një viti ose dy, ose më vonë, t’i fillojë bisedimet me BE”.

Por Aleanca për Shqiptarët nga ana tjetër i gëzohet ditës së sotme, edhe për faktin se hapja e bisedimeve me BE-në do të sjellë sundimin e ligjit, reformat dhe luftimin e korrupsionit në vend.

ZIADIN SELA, ALEANCA PËR SHQIPTARËT

“Hapja e negociatave dhe anëtarësimi në Bashkimin Evropian janë jetike për Maqedoninë e Veriut dhe shpresa e vetme për reformimin e sistemit, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, sundimin e ligjit, barazinë e qytetarëve dhe popujve, si dhe përmirësimin e standardit jetësor dhe zhvillimin ekonomik të vendit”.

Konferenca Ndërqeveritare në Bruksel vjen pasi Kuvendi miratoi propozimin francez me 68 vota pro, me të cilin pas dy viteve u hoq vetoja bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut. /SHENJA/