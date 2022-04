(VIDEO) Krerët e koalicionit japin llogari për 100 ditët e Qeverisë

“Arritëm rritje historike të pagës minimale dhe pensioneve në 100 ditët e para”. Kështu deklaroi kryeministri Dimitar Kovaçevski, me rastin e fjalimit të tij për 100 ditë qeverisje. Kovaçevski lavdëroi punën e tij dhe të kësaj qeverie në krye të së cilës qëndron ai, duke thënë se përveç që e kanë menaxhuar krizën ekonomike, energjetike, ata edhe ju kanë ndihmuar qytetarëve.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Në tri javët e para të punës së Qeverisë e realizuam premtimin për rritjen e pagës minimale në 18.000 denarë. Ne kemi përmirësuar drejtpërdrejt standardin e jetesës së qytetarëve, të punëtorëve. kjo Qeveri ka bërë një hap kyç në kohën e duhur dhe ka treguar mirëkuptim si për punëtorët ashtu edhe për punëdhënësit. Rreth 160.000 qytetarë tani marrin së paku 18.000 denarë”.

Po ashtu kujtoi se kanë rritur edhe pensionet.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Me futjen e metodologjisë së re nga shtatori e tutje, pensionistët do të kenë mesatarisht 900 denarë më shumë në llogarinë e tyre çdo muaj. Ne kemi dhënë edhe ndihmë direkte financiare, 1000 denarë plus për 3 muaj, gjegjësisht gjithsej 3000 denarë, për gati 330 mijë pensionistë. Me të gjitha aktivitetet e ndërmarra, në vitin 2022, në vit, së bashku me ndihmën direkte financiare, pensionistët mesatarisht do të kenë rreth 12.000 denarë plus në buxhetin e brendshëm”.

Sipas Kovaçevskit Qeveria aktuale është e gatshme të përballet me krizën energjetike, duke ofruar mbrojtje për qytetarët nga rritja e çmimeve të shkaktuara nga kriza globale energjetike dhe ekonomike kriza e shkaktuar nga lufta në Ukrainë, e cila siç theksoi ndikoi kryesisht në furnizimin me ushqime bazë.

Emine Ismaili /SHENJA/