(VIDEO) Kovaçevski: VMRO-DPMNE dhe Levica të vetme që janë kundër hyrjes në BE

Duke ju referuar deklaratës së euroambasadorit Dejvid Gir për ndryshimet kushtetuese, kryeministri Dimitar Kovaçevski porositi që deputetët të jenë në krye të detyrës sidomos kur bëhet fjalë për anëtarësimin në BE. Kovaçevski deklaroi se ndryshimet kushtetuese sillen në Parlamentin e shtetit, duke kujtuar se me anëtarësimin në BE shteti do të mund të bëjë numër të madh të ndryshimeve ligjore dhe kushtetuese.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Prandaj deputetët që përfaqësojnë qytetarët duhet të jenë në krye të detyrës dhe të gjitha vendimet që duhet të sillen lidhur me anëtarsimin e vendit në BE përfshirë edhe ndryshimet ligjore dhe ato në Kushtetutë duhet të sillen në interes të qytetarëve. E përsëris edhe njëherë, paralajmërimi për referendum është çështje e brendshme politike në VMRO-DPMNE dhe asgjë më shumë”.

Kovaçevski, u shpreh se VMRO-DPMNE së bashku me partin “E Majta”, janë dy partitë e vetme të cilët janë kundër hyrjes në BE.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Së pari, Maqedonia e Veriut gjatë referendumit për pavarësi ka deklaruar se dëshiron shtet të pavarur anëtare e BE-së dhe NATO-s. VMRO-DPMNE është parti e cila ishte kundër antarëismit në NATO, tani së bashku me partnerin e tyre të koalicionit Levica, janë dy partitë e vetme të cilët janë kundër anëtarësimit në BE dhe këtë e dëshmuan gjatë votimit për propozimin e BE-së në lidhje me fillimin e bisedimeve. Por numri dominues i deputetëve-68, të cilët i përfaqësojnë qytetarët sollën vendim që Maqedonia e Veriut t’i fillojë bisedimet”.

VMRO këmbngul që të realizohet referendum, por kjo kërkesë e tyre nuk është e pranueshme për pushtetin. Kurse presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka thënë që nëse mbahet referendum do të duhej të bëhet pyetja “A dëshironi të shkoni në BE me këto kushte”.

Emine Ismaili /SHENJA/