(VIDEO) Kovaçevski premton paga minimale nga 600 euro dhe paga mesatare nga 1000 euro

Në mandatin tim të dytë si kryeministër, paga mesatare do të jetë 1000 euro dhe paga minimale 600 euro. Kështu ka deklaruar kryetari i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, i cili shtoi se me politikat e duhura kjo do të jetë e arritshme.

DIMITAR KOVAÇEVSKI, KRYETAR I LSDM-SË

“Me punë të palodhur nuk ka qëllim të paarritshëm. Askush nuk besonte se një pagë mesatare prej 500 euro deri në vitin 2024 ishte e mundur dhe e arritshme. Por siç e dini, LSDM-ja e realizoi para kohe atë premtim. Sot paga mesatare është 650 euro. Kështu do të jetë edhe këtë herë”.

Ai tha se është bërë një ndryshim afatgjatë sistemik për rritjen e pensioneve dhe kjo është realizuar falë LSDM-së.

DIMITAR KOVAÇEVSKI,KRYETAR I LSDM-SË

“Pensioni mesatar sot është 6.400 denarë më i lartë se në vitin 2016, kurse pensioni minimal është pothuajse 50% më i lartë. LSDM ua mundësoi pensionistëve mesatarisht 6000 denarë më shumë”.

LSDM, siç tha Kovaçevski, do të vazhdojë të luftojë që Maqedonia e Veriut të jetë një shtet i suksesshëm në të cilin secili nga qytetarët do të ketë jetë të dinjitetshme nga paga e fituar, shtet në të cilin të rinjtë do të marrin arsim cilësor, gjendje në të cilën shëndeti kujdesor do të jetë në nivelin më të lartë, në të cilin çdo qytetar do të respektohet, do të jetojë në një demokraci, në një shtet ku ligjet zbatohen njësoj për të gjithë. /SHENJA/

