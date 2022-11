(VIDEO) Kovaçevski: Paga më e lartë në vend duhet të përcaktohet me Ligj

Duhet të ketë një ligj që do të vendosë rregull dhe konsistencë në të ardhurat, veçanërisht të personave që janë në pozicion të udhëheqësve, prandaj propozova dhe po hartohet një ligj për pagat, i cili do të përcaktojë pagën më të lartë në shtet dhe të gjitha pagat, pastaj do të unifikohen në bazë të asaj rrogës më të lartë, kryesisht do të vendosen në një kornizë konsistente, deklaroi kryeministri Dimitar Kovaçevski.

Shuma e pagave, sipas Kovaçevskit, zgjidhet duke bërë një ligj për pagat në shtet që do të bëjë konsistencë, sepse ne, siç tha ai, aktualisht kemi mospërputhje në paga dhe ai ka qenë i që e ka ngritur atë çështje.

DIMITAR KOVAÇEVKSI KRYEMINISTËR

“Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës tashmë është duke punuar për këtë. Është një proces më i madh sepse realisht është një administratë e madhe me një numër të madh rrogash, por nuk do të shmangem nga ai koncept që duhet të ketë një ligj që do të vendosë rregull dhe konsistencë në të ardhurat, veçanërisht të udhëheqësve. Për sa u përket punonjësve të tjerë, ai është subjekt i marrëveshjeve kolektive ku sindikatat duhet të marrin pjesë së bashku me punëdhënësit”.

Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve për të ardhurat mujore të anëtarëve të bordeve drejtuese dhe mbikëqyrëse, Kovaçevski tha se kur flitet për menaxhimin e një kompanie apo organizate të caktuar, performanca duhet të krahasohet me të ardhurat.

DIMITAR KOVAÇEVKSI KRYEMINISTËR

“Dje opozita shpalli pagat e drejtorëve të M-NAV, të cilat janë disa herë më të larta se të gjitha pagat në shtet. Sasia e atyre të ardhurave, nuk e di se si është përcaktuar, sepse nuk jam marrë me këto çështje. E di që në përcaktimin e pagës kanë rol edhe organizatat ndërkombëtare në të cilat është anëtare kompania, sepse ato kujdesen për kontrollin e fluturimeve dhe fluturimeve mbi vend. Ju vetë e keni parë që kur zgjidhet personeli që do të punojë atje, bëhet nga shtëpi konsulente dhe ekspertë jashtë vendit”.

Pas reagimeve në opinion për mënyrën se si është zhvilluar konkursi në M-NAV, Kovaçevski tha se drejtorët i ka thirrur menjëherë në seancë të Qeverisë sot, por që në ndërkohë ajo ka përfunduar sipas kërkesave të ekspertëve të huaj.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/