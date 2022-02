(VIDEO) Kovaçevski: Marrëveshja e Përzhinos mund të shfuqizohet vetëm me konsensus

Kryeministri Dimitar Kovaçevski porosit që 4 partitë më të mëdha që e kanë nënshkruar Marrëveshjen e Përzhinos, duhet të bien dakord, që tani ajo të shfuqizohet. Sipas kryeministrit gruper punuese të partive duhet të ulen dhe të gjejnë zgjidhje për të vendosur nëse kjo Marrëveshje do të vlejë ose jo në zgjedhjet e ardhshme.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Duke pasë parasysh se Qeveria e Përzhinos është dakorduar në mes 4 partive më të mëdha poltike, kjo do të thotë se edhe mënyra e shfuqizimit të saj duhet të bëhet njësoj dhe jo me kërkesë të njëanshme nga një parti politike. Përskaj kësaj kishte deklaratë nga koalicioni i partnerit të VMRO-DPMNE-së, gjegjësishisht Aleanca për Shqiptarët se ato kanë këndvështrim tjetër për këtë çështje”.

Edhe ndaj kërkesës për një njësi zgjedhore, Kovaçevski thotë se kjo dueht të arrihet me konsenzus. Ndërkaq, theksoi se LSDM ka qenë partia e parë që e ka mbështetur konceptin për një njësi zgjedhore.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Unë kam qëndrim personal për modelet zgjedhore, dhe ajo është se ato duhet të bëhen përmes një debati të gjerë, përmes grupeve punuese që do të përfshijnë përfaqësues të partive politike, por edhe ministritë me resore përgjegjëse për ligjin për zgjedhje që do të përfshihen edhe ekspertë, normalisht edhe ekspertë nga OSBE ODIHR, me qëllim që të vijmë deri tek një Kod Zgjedhor i cili do t’i pasqyroj në mënyrën më të mirë angazhimet e partive politike, kërkesat e qytetarëve dhe që do të garantojnë garë fer dhe rezultatate që do ti pasqyrojnë progrmaet e partive dhe zërin e qytetarëve”.

Kërkesa për shfuqizimin e Qeveris teknike buron nga VMRO-DPMNE-ja. Por Aleanca për Shiptarët janë deklaruar kundër shfuqizimit të Qeverisë teknike, sepse me këtë sipas tyre, synohet goditje ndaj Marrëveshjes së Përzhinos.

Ndërkaq, modeli për një njësi zgjedhore me lista të hapura është propozimi i partive politike më të vogla.

Emine Ismaili /SHENJA/