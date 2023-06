(VIDEO) Kovaçevski: Lëmë hapësirë për bisedime me VMRO-në, Mariçiq i telefonon çdo ditë

VMRO-DPMNE duhet t’i përmbahet qëndrimit të shprehur publikisht për pjesëmarrje në procesin e ndryshimeve kushtetuese, tha sot kryeministri Dimitar Kovaçevski. Afatet janë në kuadër të Kornizës së Negociatave të dakorduar tashmë, thekson ai, por ata nuk duan të sjellin zgjidhje të nxituara. Kovaçevski thotë se bisedimet e grupeve punuese ndërmjet pushtetit dhe opozitës për ndryshimet kushtetuese nuk kanë filluar. Kryeministri tha se ka pranuar që ndryshimet kushtetuese të jenë me efekt të vonuar, pra të vlejnë që nga momenti i mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare.

“Ne do t’u japim hapësirë ​​për të marrë pjesë në këtë proces. Normalisht, procesi nuk do të ndalet për shkak të pavendosmërisë së tyre. E shihni që ka një debat për këtë temë dhe bashkë me Mariçiqin kam pasur një takim me organizatat joqeveritare, një informim me media, takime të organeve të partive, partnerët nga koalicioni ynë tashmë kanë thënë se pë rata është e pranueshme hyrja e VMRO-DPMNE-së në Qeveri. Pra, të gjitha këto janë supozime që çojnë në një zgjidhje të përbashkët të këtij procesi shumë të rëndësishëm, për të cilin ne kemi mbështetje si kurrë më parë nga të gjithë partnerët tanë strategjikë dhe nga SHBA dhe vendet anëtare të BE-së”.

Për ecurinë e bisedimeve me VMRO-DPMNE-në, kryeministri tha se zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane çdo ditë i telefonon partisë opozitare për të parë nëse janë të gatshëm të bisedojnë.

“Kur të ketë përgjigje pozitive, ai do t’ju informojë”, tha Kovaçevski. Ai pretendon se nuk ka komunikim me asnjë deputet, pavarësisht se cilës parti politike i përket, jashtë proceseve të Kuvendit.

Kryeministri tha se në periudhën e ardhshme Qeveria do t’i shqyrtojë në detaje materialet nga Ministria e Drejtësisë të dorëzuara nga grupi punues dhe më pas do t’ia kalojnë Kuvendit.

“Po ashtu Kuvendi do të organizojë punën e tij në përputhje me kushtet e parapara për votim. Ky është një proces që nuk duhet të nxitohet. Pa nxitim, të gjithë duhet të jenë në gjendje të përfshihen në këtë proces shumë të rëndësishëm, sepse ndërsa shteti ecën përpara, do t’i nevojiten vendime më të rëndësishme strategjike me një shumicë prej dy të tretash”.

I pyetur nëse është i gatshëm të respektojë afatet, kryeministri tha se Korniza negociuese është shumë e qartë dhe po punohet sipas atyre afateve. Ai tregon se ka pranuar kërkesën e VMRO-DPMNE-së që ndryshimet kushtetuese të hyjnë në fuqi me efekt të vonuar.

