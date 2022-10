(VIDEO) Kovaçevski: Duhet të ulen pagat që janë shumë më të larta se mesatarja

Kryeministri Dimitar Kovaçevski sot tha se aty ku ka paga shumë më të larta se mesatarja, të njëjtat duhet të zvogëlohen, si një nga mënyrat për uljen e shpenzimeve, në përputhje me Planin për qëndrueshmëri fiskale që dje është miratuar nga Qeveria. Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, Kovaçevski tha sot se qëllimi i grupit të masave fiskale është që me uljen e shpenzimeve dhe rritjen e të hyrave të përballemi më mirë me krizën energjetike.

Kovaçevski

“Një nga mënyrat për të ulur shpenzimet, aty ku ka paga shumë më të larta mbi mesataren, mendoj se në kushtet e një krize të këtillë duhet të ulen, ndërsa ku të ardhurat nuk korrespondojnë me atë që duhet të jenë, gjithashtu të bëjnë përpjekje për të rritur të ardhurat”.

Qeveria ka vendosur që në buxhetin e vitit 2023 të zvogëlohen për 3 miliardë denarë, ose rreth 50 milionë euro shpenzimet e planifikuara në tri shtylla: – të zvogëlohen shpenzimet e planifikuara në paga dhe beneficione për punonjësit shtetërorë; -Konsolidimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime, me një ulje prej 10% në krahasim me mjetet e planifikuara për vitin 2023. –Konsolidimi i shpenzimeve për subvencione, transfere, grante dhe përfitime sociale dhe zvogëlimi i tyre për 20% në raport me kornizën fiskale për vitin 2023.

/SHENJA/