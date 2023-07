(VIDEO) Kovaçevski: 2% e BPV do të shkojë në NATO

Kryeministri Dimitar Kovaçevski, i cili kryeson delegacionin maqedonas në Samitin e NATO-s në Vilnius, sot merr pjesë në dy sesione të Aleancës të drejtat e të cilave janë me partnerët nga rajoni Indo-Paqësor, ku do të ndahen aspektet më të rëndësishme të veprimit të përbashkët në drejtim të sigurimit të paqes në botë në këtë moment të ri gjeopolitik. “Dje u informuat nga Sekretari i Përgjithshëm se tashmë është miratuar një plan i ri në lidhje me afrimin e Ukrainës. Ajo që ishte aderimi me dy hapa tani është një procedurë e thjeshtuar dhe radha e hapave dhe vendimeve do të varet nga konsensusi i shteteve anëtare si dhe nga situata në terren” tha Kovaçevski.

Ai përsëriti vlerësimin e tij se ky është një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili vjen në një moment të rëndësishëm kur praktikisht po zhvillohet një luftë në Ukrainë.

DIMITAR KOVAÇEVSKI KRYEMINISTËR

“Fillimisht dua të shpreh kënaqësinë time të madhe nga takimi i djeshëm, nga sesioni i parë, në të cilin, siç pritej, u konfirmua uniteti në Aleancën e NATO-s. Në të njëjtën kohë, ne të gjithë mirëpritëm hyrjen e Finlandës me 31 anëtarë dhe hapin që u ndërmor përpara hyrjes përfundimtare të Suedisë në Aleancë. Gjithashtu, u morën shumë vendime të rëndësishme. E para në lidhje me vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën, e dyta në lidhje me përgatitjen e planeve të sigurisë në nivel rajonal për sa i përket financimit, ku u vendos që dy për qind e BPV-së të jetë ndarja minimale për mbrojtjen, e që të paktën 20 për qind duhet të jetë për modernizim .

Gjithashtu, është marrë një vendim i madh për zgjerimin e bashkëpunimit të vendeve të NATO-s në fushën e sigurisë kibernetike dhe në fushën e kërcënimeve hibride që shohim rreth nesh, tha Kovaçevski. Аi zhvilloi edhe takim dypalësh me Kryeministrin grek Kirijakos Micotakis. Në takim, bashkëbiseduesit shkëmbyen mendime për marrëdhëniet e përgjithshme dypalëshe ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Greqisë, si dhe u theksua gatishmëria për përforcimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit të tyre në çdo fushë me interes të përbashkët, veçanërisht në plan ekonomik.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

