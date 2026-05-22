(VIDEO) Komuniteti mysliman në San Diego varros tre martirët e sulmit terrorist në xhami
Qindra anëtarë të qendrave islame dhe besimtarë myslimanë u mblodhën të enjten në varrezat La Vista Memorial Park Cemetery në National City për t’i dhënë lamtumirën e fundit Amin Abdullahut, Mansour Kazihas dhe Nadir Awadit, të cilët u vranë të hënën nga dy adoleshentë të radikalizuar në Qendrën Islame të San Diegos.
Të hënën, roja e sigurisë Amin Abdullah ndihmoi në shpëtimin e jetëve duke shkëmbyer zjarr me sulmuesit, duke i penguar ata të arrinin te më shumë se 100 fëmijë që ishin fshehur brenda xhamisë.
Edhe Nadir Awad dhe Mansour Kaziha ndihmuan në largimin e sulmuesve nga ndërtesa, duke sakrifikuar jetën e tyre për të mbrojtur të tjerët.
E enjtja nisi me një ceremoni lutjeje mortore në Snapdragon Stadium, ku shumë pjesëmarrës ende ndiheshin të pikëlluar dhe të zemëruar për atë që ndodhi vetëm tri ditë më parë.
Në ceremoni foli edhe liderja e të rinjve, Yasmeen Elmezain.
“Jetët e këtyre tre martirëve tanë na u morën si rezultat i gjuhës së urrejtjes”, tha Elmezain. “Ata vdiqën për ne dhe për hir të Zotit, duke e ditur se po mbronin këta fëmijë.”
Më pas, fokusi kaloi nga dhimbja dhe zemërimi te ceremonia e varrimit të tre burrave.
Tazheen Nizam, drejtor ekzekutiv i CAIR-it – Këshillit për Marrëdhënie Amerikano-Islame – foli në emër të familjeve të viktimave, të cilat zgjodhën të mos flasin publikisht për të mos e përjetuar sërish traumën.
“Ne ishim këtu për të varrosur tre heronjtë tanë”, tha Nizam.
Ai shpjegoi edhe traditën myslimane të varrimit, duke e përshkruar si një proces të shenjtë që sjell ngushëllim në kohë zie.
Anëtarët e familjeve i lanë vetë trupat e të ndjerëve dhe më pas i mbështollën me qefinë biodegraduese. Nuk u përdor balsamosje apo kimikate, prandaj varrimi duhej të bëhej brenda 72 orëve nga vdekja e tyre.
Burrat e komunitetit i ulën trupat në varr me duart e tyre para se t’i mbyllnin varret. Klerikët lexuan ajete nga Kurani dhe u lutën që të ndjerit të pranoheshin në shkallët më të larta të xhenetit, si dhe kërkuan durim për familjet që lanë pas.
Abdullahu, Awadi dhe Kaziha u nderuan si martirë dhe heronj, duke u kujtuar jo vetëm për mënyrën se si vdiqën, por edhe për mënyrën se si jetuan.
“Oficeri Amin, siç e keni dëgjuar vazhdimisht, është hero”, tha Nizam. “Ai qëndroi për shtatë vitet e fundit në Qendrën Islame duke mirëpritur njerëzit. Vëllai që punonte në dyqan kishte gatuar për xhaminë dhe komunitetin për gati 40 vjet. Ndërsa vëllai tjetër, që jetonte afër, erdhi të kontrollonte njerëzit sapo dëgjoi alarmin për sulmin aktiv. Ai kishte qenë pjesë e komunitetit prej shumë vitesh, fëmijët e tij u rritën këtu dhe bashkëshortja e tij jep mësim në shkollën islame. Këta njerëz ishin shtyllat e komunitetit”, tha Nizam.
Tre burrat u varrosën pranë njëri-tjetrit në një nga varrezat e pakta myslimane në qark.
Pas varrimit, Nizam tha se familjet do të vendosin se çfarë lloj memorialesh do të ndërtohen për nder të tre burrave dhe nëse ato do të jenë të përbashkëta apo të ndara.
Ai shtoi se ceremonia e së enjtes ishte e përqendruar te përcjellja e tyre me dinjitet.
Ndërsa të premten, CAIR pritet të kërkojë publikisht përgjegjësi, duke deklaruar se beson se mund të ishte bërë më shumë për të parandaluar tragjedinë e së hënës.