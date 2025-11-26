(VIDEO) KMK dënoi katër kompani dhe LOE-në, kishin marrëveshje të mos pranonin çmime të reja nga furnizuesit

(VIDEO) KMK dënoi katër kompani dhe LOE-në, kishin marrëveshje të mos pranonin çmime të reja nga furnizuesit

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës (KMK) ka goditur me gjoba të rënda katër kompani nga sektori i shitjes me pakicë të produkteve ushqimore, si dhe Lidhjen e Odave Ekonomike të Maqedonisë (LSM). Totali i sanksioneve arrin në 13.443.000 denarë. Sanksionet janë shqiptuar pasi Komisionit ka konstatuar se kompanitë dhe LSM kanë marrë pjesë në marrëveshje të ndaluar ose sjellje të harmonizuar, me ç’rast e kanë dëmtuar konkurrencën.

Secila prej shoqërive tregtare është gjobitur me nga 3 075 000 denarë, ndërsa shuma e gjobës që i referohet LSM-së, që ka qenë koordinator, është 1 143 000 denarë.

KOMISIONI PËR MBROJTJEN E KOMKURRENCËS (KMK)

‘’Komisioni për vendimmarrje për kundërvajtje pranë Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës (KMK) ka marrë një vendim me të cilin ka konstatuar se katër shoqëri tregtare, si dhe Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë (LSM) si koordinator, kanë marrë pjesë në një marrëveshje të ndaluar dhe/ose sjellje të harmonizuar në kuptim të nenit 59 të Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës”.

Nga KMK thonë se në procedurë është konstatuar se në një takim të mbajtur më 5 shkurt 2025, pjesëmarrësit kanë arritur një qëndrim të harmonizuar për mospranimin e çmimeve të reja ose të rritura nga furnitorët. KMK theksoi se me këtë është zëvendësuar gjendja e sjelljes së pavarur në treg me koordinim praktik, dhe se ky lloj veprimi, i cili paraqet të ashtuquajturën kufizim të konkurrencës është rreptësisht i ndaluar sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës.

Gjobat janë shqiptuar me qëllim parandalimin e shkeljeve të ardhshme dhe mbrojtjen e konkurrencës së lirë në treg./SHENJA/

 

 

MARKETING

Të ngjajshme

Murtezani në Strasburg: Rruga jonë e gjatë e integrimit evropian nuk e ndalon vizionin për anëtarësim të plotë

Murtezani në Strasburg: Rruga jonë e gjatë e integrimit evropian nuk e ndalon vizionin për anëtarësim të plotë

Helmim masiv në shkollën fillore “Dimo Haxhi Dimov”, në mesin e nxënësve edhe djali i kryeministrit Mickoski

Helmim masiv në shkollën fillore “Dimo Haxhi Dimov”, në mesin e nxënësve edhe djali i kryeministrit Mickoski

Merz: Putin duhet ta kuptojë se nuk ka asnjë shans për të fituar këtë luftë

Merz: Putin duhet ta kuptojë se nuk ka asnjë shans për të fituar këtë luftë

Izraeli lejon hyrjen e produkteve për qëllime argëtuese në Gaza, por bllokon ilaçet

Izraeli lejon hyrjen e produkteve për qëllime argëtuese në Gaza, por bllokon ilaçet

(VIDEO) Rasti i aksidentit në Llaskarcë, dy të dënuarit nuk janë paraqitur ende në burgun e Idrizovës

(VIDEO) Rasti i aksidentit në Llaskarcë, dy të dënuarit nuk janë paraqitur ende në burgun e Idrizovës

(VIDEO) Rastet e tragjedive, deputetët mbledhin nënshkrime për formimin e komisionit anketues

(VIDEO) Rastet e tragjedive, deputetët mbledhin nënshkrime për formimin e komisionit anketues