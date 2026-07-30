(VIDEO) Klekovski: Nuk dua të jap afate për ujin e pijshëm në Gostivar

(VIDEO) Klekovski: Nuk dua të jap afate për ujin e pijshëm në Gostivar

Uji në Gostivar ende nuk nuk mund të përdoret për pije dhe përgatitje të ushqimit. Që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë të heqë ndalesën për përdorimin e ujit të pijshëm nga ujësjellësi i Gostivarit, thotë ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski, rezultatet duhet të dalin të rregullta tre ditë rresht.

MARKETING

Description of image

Sasho Klekovski, ministër i Shëndetësisë

“Duam të jemi maksimalisht të sigurt që të lejojmë që uji të përdoret për pirje dhe përgatitjen e ushqimit. Testet po bëhen  vazhdimisht dhe do të vazhdojnë gjatë fundjavës. Mostrat po merren çdo ditë nga më shumë pika përdoruesish. Kur rezultatet e tre testeve të njëpasnjëshme të jenë të rregullta, AUV do të mund të heqë ndalimin e përdorimit të ujit të pijshëm. Ajo që është e rëndësishme është që uji tani të mund të përdoret për qëllime të tjera përveç pirjes dhe përgatitjes së ushqimit të freskët. Pra, të paktën kjo pjesë është zgjidhur”.

Në 24 orët e fundit janë paraqitur edhe 73 qytetarë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, të cilët dyshohet se janë helmuar nga uji në Gostivar. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, në spitalin e përgjithshëm “Ferid Murat” janë evidentuar 45 raste të reja. Prej tyre, 26 pacientë janë kontrolluar në Repartin e Infektologjisë, dhe janë hospitalizuar. Ndërsa në Repartin e Pediatrisë janë bërë 18 kontrolle. Krahas dy pacientëve të hospitalizuar në Infektologji, dy të hospitalizuar janë edhe në Pediatri.

Një ditë më parë, kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se pas klorizimit të ujit në Gostivar kanë zbuluar se është paraqitur një bakterie e re, çka e prolongon mundësinë që ujin në Gostivar të mund ta përdorin edhe për pije. Deri tani ai mund të përdoret për nevoja teknike, por jo edhe për pije dhe përgatitje të ushqimit.

Emine Ismail /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

LSH: Afrim Gashi, dikush po ta nxeh ujin avash-avash

LSH: Afrim Gashi, dikush po ta nxeh ujin avash-avash

Hoxha për hapjen e konsullatës serbe në Shkodër: Ky është standardi ynë sot, por edhe standardi që Shqipëria synon si vendi i ardhshëm anëtar i BE-së

Hoxha për hapjen e konsullatës serbe në Shkodër: Ky është standardi ynë sot, por edhe standardi që Shqipëria synon si vendi i ardhshëm anëtar i BE-së

Abdixhiku: Kur rrëzimi është qëllimi, LDK as nuk del më e fortë e as më e bashkuar!

Abdixhiku: Kur rrëzimi është qëllimi, LDK as nuk del më e fortë e as më e bashkuar!

(VIDEO) Revizioni konstatoi parregullsi në punën e Fondit Shëndetësor

(VIDEO) Revizioni konstatoi parregullsi në punën e Fondit Shëndetësor

(VIDEO) Ndotja e ujit në Gostivar, Filipçe kërkon transparencë, Mickoski kundërpërgjigjet me akuza

(VIDEO) Ndotja e ujit në Gostivar, Filipçe kërkon transparencë, Mickoski kundërpërgjigjet me akuza

(VIDEO) Gashi pret momentin e duhur për ta vënën në votim Ligjin për përfaqësim të drejtë

(VIDEO) Gashi pret momentin e duhur për ta vënën në votim Ligjin për përfaqësim të drejtë