(VIDEO) Klasë dhe korridore të zbraztë! Filloi greva e mësimdhënësve për rritje të rrogave

“Klasë dhe korridore të zbrazëta, kjo është situata nëpër shkolla sot, pasi mësimdhënësit nga sot kanë filluar me grevën. Mësimdhënësit kërkojnë që të kenë paga më të larta, e nëse nuk plotësohen kërkesa e tyre, ato do të vazhdojnë edhe më tej grevën e tyre”

Sot atmosfera nëpër shkolla ishte ndryshe, nxënësit mungonin në bankat e tyre shkollore, ndërsa arsimtarët ishin të pranishëm, por nuk realizonin proceset edukivo-arsimore.

Kryetari i Sindikatës së Arsimit dhe Shkencës, Jakim Nedellkov tha se sot është mbajtur grevë në pjesën më të madhe të shkollave fillore dhe të mesme, ndërsa theksoi se ka pasur presione në disa çerdhe të fëmijëve që të ndërpritet greva, respektivisht në çerdhet e komunës Qendër, Vallandovës, Karposhit, dhe Gjevgjelis.

Ai paralajmëroi kallëzime penale kundër të gjithë atyre që dëshirojnë ta pengojnë grevën, ndërsa bëri të ditur se greva do të vazhdojë edhe nesër.

Jakim Nedellkov, kryetar i SASHK-ut

“Mesazhi është përcjell deri tek institucionet kompetente dhe është shumë i qartë. Ëshë shumë e madhe pakënaqësia në çerdhe, shkollat fillore dhe të mesme, ky ishte qëllimi dhe ne e treguam. Përderisa na dëgjon pala tjetër, qoftë sot, nesër apo pasnesër, me të vërtet duhet sa më parë të na thërrasin, por jo vetëm të na thërrasin dhe të kemi bisedime të dështuara. Ata duhet të jenë më konstruktiv dhe më konkret, që të dijmë se çka t’u themi anëtarësisë së sindikatës”.

Përfaqësusi i Sindikatës së Arsimit dhe Shkencës, për komunën e Çairit, Butelit, Çuçersandevë dhe Shuto Orizarë, Zenefer Bajmak, tha se 90 për qind e arsimtarëve në këto komuna janë në grevë. Ai shtoi se përderisa ka nxënës që duan të mbajnë mësim, drejtori i shkollës ka për detyrë të gjejë zëvendës arsimtar, por sipas tij është vështir të gjinden arsimtar të tillë.

Zenefer Bajmak, përfaqësues i SASHK-ut për komunat e Çairit, Butelit, Çuçer Sandevë dhe Shuto Orizarës

“Që nga ora 08:00 ne kemi ardhur këtu që të mbajmë grevë, e cila ka qenë e paralajmëruar. Nxënës nuk kishte, gjë që tregon se nxënësit na mbështesin, kuptohet me përkrahjen e prindërve dhe mendoj se kjo është gjë e mirë. Në komunat e Çairit, Butelit, Çuçersandevë dhe Shuto Orizarë, që unë I përfaqësoj, 90 për qind e mësimdhënësve janë në grevë, dhe do thoja se kjo është një grevë evropiane pasi është pa asnjë presion”

Ndërkaq, ministri i Arsimit dhe Shekncës, Jeton Shaqiri tha se e respekton të drejtën sindikale për grevë, por sipas tij ky duhet të jetë vendimi dhe hapi i fundit, ndërsa për orët e humbura të mësimit, Shaqiri tha se duhet të zëvëndësohen.

Jeton Shaqiri, ministër i Arsimit dhe Shkencës

“Patjetër që orët e humbura do të zëvendësohen dhe do të shihet mënyra se si. Do të jemi në komunikim me të gjithë, ndërsa drejtorët e dijnë se në cilën lëndë nxënësit kanë humbur dhe ta zëvendësojnë mësimin. Do të bëj thirrje sa më shpejtë që të arrihet një marrëveshje e përbashkët për këto ëështje dhe të vazhdojë mësim”

Ministri i Arsimit shtoi se të fundit që duhen të pësojnë nga këto situata, janë nxënësit, prandaj do të takohen sot ose nesër me SASHK-un, për të arritur në një zgjidhje përfundimtare në interes të të dyja palëve.

Linda Ebibi /SHENJA/