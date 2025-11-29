(VIDEO) Këtë vit në vend janë regjistruar 38 raste të reja me HIV/SIDA dhe tetë vdekje
Instituti i Shëndëit Publik shpalosi shifra alarmante për të prekurit nga HIV/SIDA. Ata informojnë se vetëm gjatë vitit 2025 në Maqedoninë e Veriut kanë vdekur tetë persona nga SIDA dhe janë regjistruar 38 persona të rinj me HIV ose SIDA, që përfaqëson një incidencë prej 2,1 raste për 100.000 banorë. Në raportin e Institutit me rastin e 1 Dhjetorit, Ditës Botërore të Luftës kundër SIDA-s, numri i rasteve këtë vit është 25,5% më i ulët krahasuar me vitin 2024, ku kishte 51 raste.
Shumica e rasteve të reja në vitin 2025 janë banorë të Shkupit, ndërsa pjesa tjetër paraqiten si raste të izoluara në 14 qytete të ndryshme të vendit. Një rast i regjistruar është i një shtetasi të huaj.
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
‘’Tetë persona kanë humbur jetën nga shkaqe të lidhura me SIDA-n. Nga 38 rastet e reja, 37 janë meshkuj dhe vetëm një femër. Mosha mesatare e të infektuarve është 35 vjeç, me diapazon nga 23 deri në 64 vjeç. 73,7% e rasteve janë në grupmoshën 20–39 vjeç’’.
Sipas njoftimit të ISHP-s Maqedonia e Veriut konsiderohet vend me prevalencë të ulët të HIV-it. Që nga viti 1987 deri në vitin 2025 janë regjistruar gjithsej 726 raste me HIV/SIDA. Në të njëjtën periudhë kanë vdekur 138 persona nga shkaqe të lidhura me SIDA-n, që përfaqëson një shkallë vdekshmërie prej 18,2%. Sipas ISHP-së, terapia antiretrovirale ka përmirësuar ndjeshëm mbijetesën e njerëzve që jetojnë me HIV.
Në RMV, për çdo vit mesatarisht 46 persona preken me virusin HIV, ndërsa 440 persona të prekur po marrin trajtim. /SHENJA/