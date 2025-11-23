(VIDEO) Katër vjet nga tragjedia me 45 viktima, rasti ende pa epilog gjyqësor

(VIDEO) Katër vjet nga tragjedia me 45 viktima, rasti ende pa epilog gjyqësor

Sot shënohet 4-vjetori i njërës prej tragjedive më të rënda rrugore në rajon, ku humbën jetën 45 persona, përfshirë 12 fëmijë, dhe 7 të tjerë u lënduan. Familjet e viktimave vazhdojnë të jetojnë me dhimbjen e humbjes dhe mungesën e përgjegjësisë për ngjarjen që i mori më të dashurit e tyre.

Tragjedia ndodhi më 23 nëntor 2021, kur autobusi i kompanisë “Besa Trans”, që po kthehej nga Stambolli, u përplas dhe u përfshi nga flakët në autostradën Struma në Bullgari. Hetimet e para e përcaktuan shoferin e autobusit – i cili gjithashtu humbi jetën – si përgjegjës, ndërkaq pronari i kompanisë, Bekim Haxhiu, dhe përfaqësuesi juridik i subjektit kanë deklaruar se nuk ndihen fajtorë.

Gjykimi për këtë rast nisi më 15 nëntor 2022, por në dhjetor 2024 Gjykata e Apelit shfuqizoi vendimin e shkallës së parë dhe lënda rifilloi nga e para në korrik 2025. Të akuzuar janë sërish Haxhiu dhe përfaqësuesi i subjektit juridik “Besa Trans”.

Sipas aktakuzës, 41-vjeçari Bekim Haxhiu, si pronar i “Besa Trans” nga fshati Rashçe, përmes shoferëve që drejtonin autobusin, ka përdorur certifikatë licence që nuk është lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Me certifikatën e falsifikuar të licencës për qarkullim ndërkombëtar, autobusi është larguar 20 herë nga vendi vitin 2021 nga data 10 janar deri në aksidentin e nëntorit. Mbrojtja thotë se nuk ka falsifikim të dokumenteve për të cilën akuzohet drejtuesi dhe kompania. Ata pretendojnë se nuk është bërë dokument i rremë dhe as nuk është ndryshuar licenca ekzistuese për t’u përdorur si e vërtetë.

Por, Drejtoria Doganore një ditë pas aksidentit informoi se pas kontrolleve të kryera, është vërtetuar se autobusi i “Besa trans” – Shkup i cili është djegur në autostradën në Bullgari, nuk ka qenë fare i evidentuar se ka dalë jashtë shtetit. Për këtë dy doganierë u suspenduan nga puna për shkak veprimit të paligjshëm.

Teuta Buçi /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Netanyahu kërcënon të vazhdojë sulmet ndaj Libanit dhe Gazës pavarësisht armëpushimit

Netanyahu kërcënon të vazhdojë sulmet ndaj Libanit dhe Gazës pavarësisht armëpushimit

Alarmë për bombë në një sallë sportive dhe një hotel në Shkup

Alarmë për bombë në një sallë sportive dhe një hotel në Shkup

Erdogan thotë se do ta telefonojë Putinin për të diskutuar ringjalljen e korridorit të drithërave

Erdogan thotë se do ta telefonojë Putinin për të diskutuar ringjalljen e korridorit të drithërave

Zelensky: Mirënjohës ndaj çdo lideri që mbështet Ukrainën

Zelensky: Mirënjohës ndaj çdo lideri që mbështet Ukrainën

Rritet numri i fëmijëve me infeksione respiratore, në Kozle kryhen nga 100 kontrolle në ditë

Rritet numri i fëmijëve me infeksione respiratore, në Kozle kryhen nga 100 kontrolle në ditë

(VIDEO) LSDM: Ministri i Bujqësisë i ikën përgjegjësisë për Fondet Ipard

(VIDEO) LSDM: Ministri i Bujqësisë i ikën përgjegjësisë për Fondet Ipard