(VIDEO) Kaosi në Shkup, kryeministri akuzon VMRO-në dhe Arsovskën

Kaosi që po i ndodhë Qytetit të Shkupit është për shkak të paaftësisë dhe interesave të biznesit të VMRO-DPMNE dhe kryetarit të tyre, Hristijan Mickoski. Kështu e komentoi kaosin urban në qytetin e Shkupit, kryeministri Dimitar Kovaçevski, i cili tha se shumica e këshillit të qytetit të Shkupit përbëhet nga VMRO-ja opozitare, dhe ata janë të vetmit fajtorë që sot Shkupi është qyteti i bllokuar, njëjtë që ishin fajtor për 11 vite, kur Maqedonia e Veriut ishte shtet i robëruar nga qeverisja e tyre.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Qytetarët duhet ta dinë se VMRO-DPMNE e ka pushtetin qendror në Shkup, kuadrot e VMRO-së janë më të përfaqësuarat në të gjitha bordet drejtuese, duke përfshire edhe ndërmarrjet publike. Dhe ata e kanë përgjegjësin e plotë për atë që sot po ndodh në Shkup”

Kreu i qeverisë gjithashtu i mohoi edhe pretendimet e Mickovskit, se mes tij dhe Danella Arsovskës ka pasur takime të fshehta. Kovaçevski tha se ai është transparent për të gjtha takimet e tij.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“As nuk ka pasur takime të fshehta as nuk do të ketë, unë jamë njeri që të gjtiha takimet e mia i paraljamërojë dhe kam transparencë, dhe prej të gjitha takimeve ka kumtesa . Kështu ka qenë që nga dita e parë, deri më sot dhe kështu do vazhdojë të jetë edhe në të ardhmen”

Kovaçevski shtoi se të njejtit njerëz që bënin fushatë për Arsovskën sot mbajnë konferencë për shtyp për bllokadat e autobusëve. Linda Ebibi /SHENJA/