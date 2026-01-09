(VIDEO) Kandidatët e Vrapçishtit po bindin qytetarët që t’i votojnë

(VIDEO) Kandidatët e Vrapçishtit po bindin qytetarët që t’i votojnë

Ka vazhduar fushata për zgjedhjet lokale që do të përsëritën më 11 janar në komunat e Gostivarit, Vrapçishtit, Qendër Zhupës dhe Marvrov Rosshtushës. Ndonëse është çështje orësh deri në përfundimin e fushatës, kandidatët  për këto komuna po japin atomin e fundit, për ti bindur qytetarët se duhet të votojnë për ta.

Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, për komunën e Vrapçishtit,  Isen Shabani, ka mbajtur dje tubimin përmbyllës, në të cilën morrën pjesë edhe liderët e koalicionit Ali Ahmeti dhe Arben Taravari. Iseni i cili synon edhe një mandat për të udhequr me komunën e Vrapçishtit, premtoi shkolla të rregulluara, rrugë të ndërtuara dhe ujë të pastër.

ISEN SHABANI, KANDIDAT I AKI-SË PËR KOMUNËN E VRAPÇISHTIT

“Platforma jonë për katër vitet e ardhshme ngërthen në vete 51 km kanalizim në të gjitha fshatrat e komunës, një projekt jetik për shëndetit dhe mjedisin, 11 rrugë të kontraktuara që tashmë kanë kaluar për fazën e parë dhe kanë mbetur vetëm me dy fazat përfundimtare, projekte reale, jo premtime boshe”.

Fushatën për zgjedhjet lokale e ka vazhduar edhe kandidati i VLEN-it për këtë komunë, Zulhajrat Demiri. Ai  ka takuar banorët e disa fshatrave, duke premtuar infrastrukturë të re, shëndetësi më të mirë dhe arsim më cilësor. Për Demirin, përkrahje kanë ofruar edhe të gjithë liderët e VLEN-it, të cilët poashtu kanë zhvilluar takime me qyetarët, si dhe Aleanca për Shqiptarët, krahu i Ziadin Selës.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Bashkëpronari i barit në Crans-Montana merret në paraburgim për zjarrin që vrau 40 persona

Bashkëpronari i barit në Crans-Montana merret në paraburgim për zjarrin që vrau 40 persona

BE-ja shpall paketë ndihme prej 721 milionë dollarësh për Sirinë brenda nje kornize të re bashkëpunimi

BE-ja shpall paketë ndihme prej 721 milionë dollarësh për Sirinë brenda nje kornize të re bashkëpunimi

Trump anulon valën e dytë të sulmeve ndaj Venezuelës, përmend përmirësimin e bashkëpunimit

Trump anulon valën e dytë të sulmeve ndaj Venezuelës, përmend përmirësimin e bashkëpunimit

Gjermania premton “solidaritet të plotë” me Danimarkën në përplasjen me SHBA-në për Grenlandën

Gjermania premton “solidaritet të plotë” me Danimarkën në përplasjen me SHBA-në për Grenlandën

(VIDEO) Situata me përmbytjet vazhdon të jetë kritike, në Kërçovë 120 persona janë strehuar në sallën e sportit

(VIDEO) Situata me përmbytjet vazhdon të jetë kritike, në Kërçovë 120 persona janë strehuar në sallën e sportit

(VIDEO) Filipçe këmbëngul që të mbetet qeveria teknike

(VIDEO) Filipçe këmbëngul që të mbetet qeveria teknike