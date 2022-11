(VIDEO) Kamçev lirohet nga burgu, nuk është më i obliguar për të kaluar natën në burgun e Strugës

Biznesmeni Orce Kamçev është liruar para disa ditësh, gjegjësisht nuk ka më obligim të paraqitet për të fjetur në burgun e Strugës.

Së fundmi ai ka kërkuar bashkimin e dy dënimeve me burg që duhet të vuajë, pra është dënuar me një vit burg për rastin “Perandoria” dhe të njëjtin dënim e ka marrë edhe për rastin “Parcelat në Vodno”. Kështu që tani, në vend të dënimit për dy vjet, biznesmeni ka marrë një dënim të përbashkët, i cili është ulur për katër muaj, pra gjithsej duhej të vuante dënimin gjithsej një vit e tetë muaj.

Informacionin për “Fokusin” e kanë konfirmuar nga Gjykata Penale, nga ku sqarojnë se bëhet fjalë për procedurë të rregullt, pas së cilës u vendos që t’i ulet dënimi total me 4 muaj. Për këtë kërkesë të biznesmenit Prokuroria nuk ka bërë ankim.

Kamçev ka hyrë në burgun e “Strugës” katër muaj më parë, ku është vendosur në një pjesë të hapur, pra është shfaqur vetëm për të fjetur. Sipas përllogaritjes së “Fokusit”, Kamçevit i ka mbetur vetëm një muaj nga dënimi, pasi nga dënimi i hiqet koha që ka kaluar në paraburgim. Konkretisht, biznesmeni ishte në paraburgim 4.5 muaj për rastin “Perandoria”, dhe 9,5 muaj për “Parcelat në Vodno”.

Mësohet se Kamçevi tashmë është liruar, pasi ka marrë një muaj lirim me kusht nga burgu. Kamçev për rastin “Perandoria” u dakordua me prokurorinë dhe u dënua me një vit burg, si dhe pagoi 5.2 milionë euro dëmshpërblim.

Medina Ajeti /SHENJA/