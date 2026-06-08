(VIDEO) Kallëzim penal ndaj ish-drejtorit të “Pyjeve Kombëtare”
Zyra e Jashtme për Çështje Penale e Delçevës ka ngritur padi penale kundër ish-drejtor të Ndërrmarrjes Publike “Pyjeve Kombëtare” për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale “keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar”. Nga zyra e jashtme sqarojnë se se i akuzuari, ka keqpërdorur pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar duke lidhur dhe nënshkruar tetë kontrata për blerjen dhe shitjen e masës drusore të dëmtuar nga zjarri me gjashtë persona juridikë.
ZYRA E JASHTME PËR ÇËSHTJE PENALE E DELÇEVËS
“I akuzuari V.G., ish-drejtor i NP ‘Pyjeve Kombëtare’, në periudhën nga 13.02.2023 deri më 07.05.2024, ka lidhur dhe nënshkruar tetë kontrata për shitblerjen e masës drusore të dëmtuar nga zjarri me gjashtë persona juridikë (kompani) me çmime më të ulëta se lista e çmimeve në fuqi”.
Të tetë kontratat e lidhura për blerjen dhe shitjen e asortimenteve të drurit të dëmtuar nga zjarret, nga zyra e jashtme thonë se kishin çmime nga një listë çmimesh e datës 05.12.2014, në të cilën çmimet ishin më të ulëta se lista e çmimeve në fuqi e datës 21.07.2022. Të tetë kontratat u zbatuan, gjë që i mundësoi të paditurit t’u mundësonte gjashtë personave juridikë të përfitonin 2.053.838 denarësh, dhe për këtë shumë parash, NP “Pyjet Kombëtare” u dëmtua.
Anida Murati /SHENJA/