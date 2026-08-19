(VIDEO) Kallëzim penal ndaj dy shtetasve turq, detyruan dy gostivaras në veprime financiare në dëmin e tyre

(VIDEO) Kallëzim penal ndaj dy shtetasve turq, detyruan dy gostivaras në veprime financiare në dëmin e tyre

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se Zyra e Jashtme për Çështje Kriminalistike në Gostivar ka ngritur kallëzim penal ndaj dy shtetasve të Turqisë, T.D. (55) dhe Z.D. (54), nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “zhvatje”.

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Sipas MPB-së, dy të dyshuarit, në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2026, dyshohet se përmes kërcënimeve kanë detyruar një 66-vjeçar nga Gostivari dhe djalin e tij 41-vjeçar t’u dorëzojnë gjithsej 43 kilogramë e 800 gramë ar të përpunuar.

MPB

Për dy të pandehurit ekzsiton dyshimi se ia kanë llogaritur arin si lëndë të parë të shkrirë, dhe jo si produkt të përpunuar, duke i shkaktuar familjes dëm financiar për shkak të diferencës së konsiderueshme në vlerën e tregut. Hetimet përfshijnë edhe një rast tjetër të dyshuar të shantazhit. Sipas MPB-së, gjatë shkurtit të vitit 2025, përmes mesazheve kërcënuese drejtuar djalit dhe familjes së tij, të dyshuarit e kanë detyruar 66-vjeçarin të nënshkruajë një parakontratë për shitblerjen e një prone të paluajtshme”.

MPB-ja thotë se përmbajtja e parakontratës nuk i është lexuar 66-vjeçarit gjatë nënshkrimit te noteri në Gostivar.

Rasti është duke u proceduar nga organet kompetente, ndërsa dy personat mbeten të dyshuar deri në një vendim përfundimtar të gjykatës. /SHENJA/

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