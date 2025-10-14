(VIDEO) Ka shkuar në 63 numri i viktimave nga zjarri në Koçan

(VIDEO) Ka shkuar në 63 numri i viktimave nga zjarri në Koçan

Sot është shënuar viktima e 63-të nga tragjedia e zjarrit në diskotekën “Puls” në Koçan. Si pasojë e problemeve me organet e frymëmarjes, të dëmtuara nga zjarri, ka ndëruar jetë këngëtari Vlladimir Bllazhev- Panço, anëtari I grupit muzikor “DNK”, I cili ishte lënduar rëndë në natën e 16 marsit.  Panço nga grupi “DNK” është kuruar me muaj, pas tragjedisë, por ka patur lëndime serioze në organet e frymëmarrjes dhe djegie të shumta në trup. Ai ishte i vetmi anëtarë i grupit të famshëm i cili i mbijetojë në atë moment tragjedisë. Nga prokuroria themelore publike kanë njoftuar se trupi i tij është dorëzuar

PROKURORIA THEMELORE PUBLIKE

“Prokuroria do të lëshojë  urdhër për kryerjen e autopsisë së personit për të cilin procedura ishte ndërprerë përkohësisht pikërisht për shkak të gjendjes së tij shëndetësore”.

Lidhur me zjarrin në Koçan Prokuroria ka ngritur akuza për 52 persona fizikë dhe 3 persona juridikë.

Zjarri i tmerrshëm që shpërtheu natën e 16 marsit, mori me vete 62 jetë të reja dhe la të plagosur  200 të tjerë.  Tragjedia ndodhi kur shkëndijat nga mjetet piroteknike të përdorura gjatë shfaqjes ndezën tavanin e diskotekës , duke bërë që zjarri të përhapej me shpejtësi.

Duke shprehur pakënaqësi dhe revoltë për trajtimin e kësaj tragjedie nga institucionet kompetente, familjarët e viktimave dhe të lënduarve kanë mbajtur qindra protesta dhe marshe. Nga marshi i fundit para disa ditëve ata kanë filluar me bllokimin e rrugëve të qytetit në Koçan nga 1 orë në ditë duke kërkuar përshpejtim të procedurave gjyqësore dhe drejtësi për viktimat.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

“Anija e Mirësisë” e 17-të e Turqisë niset me anije me ndihma humanitare për Gazën

“Anija e Mirësisë” e 17-të e Turqisë niset me anije me ndihma humanitare për Gazën

Mjeku palestinez Abu Safiya ende në burgun izraelit pavarësisht miratimit për lirimin e tij

Mjeku palestinez Abu Safiya ende në burgun izraelit pavarësisht miratimit për lirimin e tij

Kryeministri palestinez: Rindërtimi i Gazës kërkon mbështetje arabe dhe ndërkombëtare

Kryeministri palestinez: Rindërtimi i Gazës kërkon mbështetje arabe dhe ndërkombëtare

Kievi: Rusia ka goditur një autokolonë me ndihma të OKB-së

Kievi: Rusia ka goditur një autokolonë me ndihma të OKB-së

Ekipi i KNKK në pikën kufitare Kissufim për të marrë trupat e palestinezëve nga burgjet izraelite

Ekipi i KNKK në pikën kufitare Kissufim për të marrë trupat e palestinezëve nga burgjet izraelite

Gjithsej 1.341 vëzhgues vendorë dhe ndërkombëtarë do t’i ndjekin zgjedhjet lokale, KSHZ-ja fillon me dorëzimin e materialit zgjedhor

Gjithsej 1.341 vëzhgues vendorë dhe ndërkombëtarë do t’i ndjekin zgjedhjet lokale, KSHZ-ja fillon me dorëzimin e materialit zgjedhor