(VIDEO) Ka gaz të mjaftueshëm rus që vjen nga Bullgaria

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi deklaroi se furnizimi me gaz nuk është ndërprerë. Ka furnizim të vazhdueshëm me gaz nga Gazprom përmes gazsjellësit me Bullgarinë, pavarësisht se Rusia ka ndërprerë furnizimin me gaz për Bullgarinë, të gjitha detyrimet tona janë shlyer, por situata është komplekse dhe nuk dihet.

Beketeshi më tej informoi se çfarë vendimi mund të merret do të merret në ditët në vijim, tha ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi në konferencën e sotme ku informoi për sigurinë e furnizimit me gaz të Maqedonisë së Veriut pas ndërprerjes së furnizimit nga Rusia për Bullgarinë.

KRESHNIK BEKTESHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Konsumimi më i madh i gazit natyror është në muajt e dimrit, duke qenë se gazi natyror më së shumti përdoret për prodhimin e nxehtësisë. Ndikimin më të madh në profilin e konsumit të gazit natyror ka termocentrali i kogjenerimit në pronësi të TE-TO SHA Shkup. Gjatë periudhës së dimrit konsumi i gazit natyror arrin deri në 45 milionë metër kub në muaj si rezultat i përfshirjes së termocentraleve dhe në periudhën korrik-shtator arrin deri në 6 milionë metër kub në muaj, për shkak të funksionimin e TE-TO SHA Shkup në këta muaj”

Ministri Bekteshi informoi se është në zhvillim e sipër një projekt për interkoneksionin e gazit me Greqinë, i cili mund të hyjë në funksion në fund të vitit 2024, i cili pritet të krijojë kushte për diversifikimin e furnizimit me gaz natyror.

KRESHNIK BEKTESHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Në përgjithësi, pjesa e importit të derivateve të naftës me origjinë nga Rusia është përafërsisht 8 për qind dhe me këtë edhe pjesëmarrja në furnizimin e derivateve të naftës në tregun e derivateve të naftës, i cili është plotësisht i liberalizuar”.

Ai paralajmëroi se javën e ardhshme në Sofje do të mbahet takim të të gjithë ministrave të rajonit që të prezantohen nevojat e shtetit dhe të ketë furnizim të vazhdueshëm me energjensa. Samir Mustafa /SHENJA/