(VIDEO) Joveski: Nuk ka dyshim për viktimën e 45-të

Prokurori publik Lubomir Joveski siguron se nuk ka aspak dyshime në gjetjen e trupit të 45 në autobusin që u aksidentua në Sofje. Ai sqaroi se trupi është gjetur brenda autobsuit të shkrumbuar, në të cilin po kryhej ekspertizë. Rreth asaj që njëri prej të mbijetuarëve ka thënë se kanë shpëtuar gjithësej 8 persona, Joveski u përgjigj që në situata të tilla secili person mund të vërej gjëra të ndryshme.

Lubomir Joveski, prokuror publik

“Apsolutisht jam i sigurt se nuk ka asnjë dyshim në gjetjen e edhe një trupi tjetër në autobusin e djegur, sepse vetë fotografitë i keni parë edhe ju, se bëhet fjalë për dëme të mëdha të autobusit dhe ai nga vendi i fatkeqësisë në një vend tjetër, ku janë dhënë urdhëra për ekspertiza të duhura në pjesën teknike dhe shpërthimit të zjarrit dhe përmes saj është gjetur trupi. E siguroj opinionin të mos ketë aspak dyshime në këtë pjesë. Këtë ma kanë vërtetuar prokurorët e Bullgarisë”.

Përndryshe Joveski tregoi përfaqësuesit bullgar kanë arritur në vendin tonë, të cilët do të marrin analizat e ADN-së së familjarëve dhe dokumentacionin e siguruar nga prokuroria e vendit tonë.

Lubomir Joveski, prokuror publik

“Përfaqësuesëve të Bullgarisë gjatë ditës së nesërme do ju jepen analizat e ADN-së nga familjarët e të ndjerëve. Krahas kësaj ne përfaqësuesëve bullgar do u japim edhe dokumenatcionin e plotë që është siguruar deri tani nga Prokuroria Publike, parasegjithash dokumentacionin që është marrë nga ‘Besa Trans’. Më tej në pjesën e regjistrimit të autobusëve, të dhëna nga Ministria e Tranportit dhe Lidhjeve”.

Prokurori Publik poashtu bëri me dije, gjatë ditës së sotme, deri te autoritet bullgare do të dërgojnë kërkesë për të marrë pjesë në ekspertizën për vërtetimin e identitetit të personave të ndjerë, me qëllim që siç thonë të përshpejtohet procesi i identifikimit të viktimave në këtë tragjedi të rëndë.

Emine Ismaili /SHENJA/